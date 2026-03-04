به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زارعی اظهار کرد: برای تامین نیاز خونی بیماران بستری در بیمارستانها و تالاسمی به همه گروه های خونی در استان نیاز است. پایگاههای انتقال خون در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و میناب در دو نوبت صبح و عصر آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند.

هرمزگان روزانه به طور متوسط به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد خون نیاز دارد.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان با اشاره به اینکه حدود دو هزار بیمار خاص در استان وجود دارد گفت: ۶۵ درصد مصرف خون در استان به بیماران خاص اختصاص دارد و عمر خونهای بیماران تالاسمی ۳۲ تا ۴۵ روز است.همچنین خون اهدایی برای عملهای جراحی، مصدومان حوادث جاده ای و مادران باردار هم استفاده می شود.

وی گفت: داوطلبان ۱۸ تا ۶۰ سال با وزن دستکم ۵۰ کیلوگرم می توانند به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.آقایان هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار ماه یکبار می توانند خون اهدا کنند.