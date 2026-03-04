حجت‌الاسلام سید مهدی خضری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مهم‌ترین راهبرد شیاطین عالم و مستکبرین را «ایجاد خوف و رعب در دل مردم» دانست و اظهار کرد: حضور پرشور مردم، خنثی‌کننده اصلی تمام توطئه‌های دشمن است.

وی با اشاره به نقش مردم در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن، اظهار داشت: هر چقدر ما به همدیگر کمک کنیم، زنجیره تفاسیر شکل دهیم و در کنار یکدیگر باشیم و به حق توصیه کنیم، تباذ داشته باشیم و اعتقادات خودمان را به نمایش بگذاریم، دشمن ناکام خواهد ماند.

حجت‌الاسلام خضری در ادامه به لزوم حمایت عمومی از رهبری اشاره کرد و افزود: نمونه بارز این اعتقاد، حضور در کنار «سید مظلوم، سیدالشهدای انقلاب اسلامی، سید مقتدر مقام معظم رهبری» است. توصیه می‌کنم عکس ایشان را روی شیشه مغازه، دیوار منزل و مساجد نصب کنیم و دیگران را نیز به این عمل توصیه نماییم، چرا که همین امر باعث شکل‌گیری زنجیره حمایت می‌شود.

وی حفظ انسجام درونی جامعه را کلید اصلی مقابله با تهدیدات بیرونی برشمرد و بیان داشت: وظیفه امروز ما، پرهیز از هرگونه تفرقه و عواملی است که انسجام ملی ما را خدشه‌دار کند.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: مستکبران همواره به دنبال گسست درونی ما هستند بنابراین، تقویت وحدت میان مردم و مسئولین، خط مقدم دفاع از ارزش‌هاست.

خضری با اشاره مجدد به سخنان امام راحل (ره)، بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در قالب توصیه متقابل تأکید کرد و گفت: امام فرمودند: پشتیبان ولایت باشید؛ این خیلی مهمه که ما امروز از این نهاد و از این رُکن نگهداری کنیم، حفاظت بکنیم و مراقبت بکنیم. این پشتیبانی در عمل به توصیه‌های حق و پرهیز از سحر دشمن نمود پیدا می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مسئولین نیز در کنار مردم و پشتیبان آن‌ها باشند و نصرت الهی شامل حال جامعه شود.