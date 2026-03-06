به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خضری ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به تحولات داخلی و بین‌المللی و نقش مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور، اظهار کرد: صبر، تقوا و حضور فعال اجتماعی تنها راه مقابله با توطئه‌ها و فشارهای دشمنان است.

خطیب جمعه قزوین با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم اظهار داشت: اگر اهل صبر و تقوا باشید، توطئه دشمن به شما ضرر نخواهد زد.

وی تأکید کرد: حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و مقاومت در برابر فشارهای داخلی و خارجی، ستون اصلی ایستادگی ایران اسلامی است و هرگونه کوتاهی در این مسیر، زمینه تحقق توطئه‌ها را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام خضری پدیده حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی اخیر را نه صرفاً حرکت خیابانی بلکه «بعثت اجتماعی» خواند و توضیح داد: بعثت، همانطور که در پیامبری رخ می‌دهد، یک تحول قلبی و درونی است که انسان را به حرکت واقعی و تاثیرگذار وادار می‌کند و انقلاب اسلامی ایران نیز به‌عنوان بعثت ملت ایران، نمونه‌ای از این جوشش درونی و الهی است.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب در ۱۲ بهمن گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند که در همه فتنه‌ها، مردم ایران با حضور خود، آتش فتنه را به خاکستر تبدیل کرده‌اند و در حوادث آتی نیز خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد.

خطیب جمعه به بازگشت افرادی که پیش‌تر در اعتراضات شرکت داشتند به صفوف مردمی اشاره کرد و گفت: برخی خانواده‌ها پس از شناخت اشتباهات گذشته، اکنون با حضور در خیابان‌ها و تجمعات، فرصت جبران خطا را یافته‌اند. این حضور نشان‌دهنده تنوع اقشار و وحدت ملت ایران است.

وی تأکید کرد: مردم باید با حفظ آرامش و بصیرت، از جریان‌های تفرقه‌افکن و ایجاد ترس پرهیز کنند و اجازه ندهند دشمن از شکاف‌های اجتماعی بهره‌برداری کند.

حجت‌الاسلام خضری با اشاره به تلاش جریان‌های داخلی و خارجی برای ایجاد ترس و یأس در جامعه، گفت: نباید با موضع‌گیری‌های نادرست یا القای شبهه، مردم را از صحنه خالی کرد. دشمن با هواپیما و رسانه و جریان‌های مرجف تلاش دارد روحیه مردم را تضعیف کند. ما باید مراقب باشیم که وسوسه‌ها تأثیر نداشته باشند.

مقابله با نظام سلطه و قدرت‌های جهانی

وی سپس به تحولات منطقه‌ای و نقش ایران در مقابله با قدرت‌های جهانی پرداخت و افزود: امروز در برابر سه ارتش بزرگ دنیا – آمریکا، اسرائیل و ناتو – قرار داریم.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: دشمنان با استفاده از ابزارهای نظامی و تبلیغاتی، تلاش کردند ایران را مستاصل نشان دهند، اما مقاومت و آمادگی نیروهای مسلح و حضور مردم، موجب شکست این توطئه‌ها شده است.

خضری با اشاره به نمونه‌های عملیاتی و دفاعی کشور گفت: توان دفاعی ایران امروز به گونه‌ای است که می‌توانیم امنیت شریان‌های حیاتی انرژی و تنگه هرمز را برقرار کنیم و دشمن در منطقه استیصال یافته است.

قدردانی از ارتش، سپاه و بسیج

امام جمعه موقت قزوین ضمن قدردانی ویژه از عملکرد ارتش، سپاه و بسیج، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دفاع از کشور و امنیت ملی نقش اساسی دارند و توانسته‌اند بارها تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی را خنثی کنند. حضور مردم و نیروهای مسلح در کنار هم، پشتیبان اصلی ملت ایران است.

حجت‌الاسلام خضری با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهبری و حفظ وحدت، بیان کرد: انتخابات خبرگان و انتخاب نائب امام زمان، نیازمند تبعیت کامل از تصمیمات رسمی است و هرگونه تشویش اذهان عمومی، تضعیف‌کننده امنیت و وحدت ملی خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: بعد از اعلام رسمی نتیجه، همه ملت باید با تبعیت از رهبری، نهضت جهانی بیعت با نائب امام زمان را گسترش دهند.