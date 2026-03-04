به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نخعی، گفت: بنا به دستور رئیس کل دادگستری استان کرمان تیمی متشکل از معاون قضایی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، دادیار ناظر زندان، مدیرکل زندان های استان و رئیس بازداشتگاه موقت از زندان کرمان بازدید و با محکومان مالی دیدار کردند.

وی افزود:طی ساعات بازدید از زندان، دو نفر از محکومین‌ مالی از طریق دادگاه حقوقی شعب ۱۲ و ۱۳ با اخذ ضمانت آزاد شدند که جای خرسندی دارد.

وی با بیان اینکه محکومین مالی که از قبل پرونده تشکیل دادند و ضمانت لازم سپرده اند، از مرخصی مجدد برخوردار می شوند ادامه داد: در خصوص محکومین مالی که دادخواست اعسار دادند و خارج از مهلت ۳۰ روز می باشد مقرر است که خانواده آنها ضمانت لازم‌ به دادگاه ارائه دهند تا موجبات آزادی آنها فراهم شود.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در این بازدید طی هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان کرمان مقرر شد؛ با توجه به شرایط جنگی کشور به سایر محکومین مالی با اخذ ضمانت کفالت و سند به مدت دو هفته مرخصی اعطا شود.