آزادی ۹ زندانی جرائم غیر عمد زندان های کرمان به مناسبت عید مبعث

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، در نشست هیئت امنای ستاد دیه استان کرمان با اشاره به آزادی ۹ زندانی جرائم غیرعمد زندان های کرمان به مناسبت عید مبعث گفت: مجموعه بدهی این افراد ۶۰ میلیارد تومان بوده که به همت ستاد دیه استان ۵۴ میلیارد تومان رضایت شاکی حاصل شده است.

وی افزود: ۶ نفر از این افراد بدهکار مالی هستند، دو نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و یک نفر به دلیل نفقه در زندان به سر می‌برند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی، با اشاره به پیگیری مشارکت صنایع و معادن در جشن‌های گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار داشت: در برگزاری جشن‌های گلریزان باید تجربیات موفق سال‌های گذشته موردتوجه قرار بگیرد.