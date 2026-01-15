  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

آزادی ۹ زندانی جرائم غیر عمد زندان های کرمان به مناسبت عید مبعث

آزادی ۹ زندانی جرائم غیر عمد زندان های کرمان به مناسبت عید مبعث

کرمان- رئیس‌کل دادگستری استان کرمان از آزادی ۹ زندانی جرائم غیرعمد زندان های کرمان به مناسبت عید مبعث خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، در نشست هیئت امنای ستاد دیه استان کرمان با اشاره به آزادی ۹ زندانی جرائم غیرعمد زندان های کرمان به مناسبت عید مبعث گفت: مجموعه بدهی این افراد ۶۰ میلیارد تومان بوده که به همت ستاد دیه استان ۵۴ میلیارد تومان رضایت شاکی حاصل شده است.

وی افزود: ۶ نفر از این افراد بدهکار مالی هستند، دو نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و یک نفر به دلیل نفقه در زندان به سر می‌برند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی، با اشاره به پیگیری مشارکت صنایع و معادن در جشن‌های گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار داشت: در برگزاری جشن‌های گلریزان باید تجربیات موفق سال‌های گذشته موردتوجه قرار بگیرد.

کد مطلب 6722149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها