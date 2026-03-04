به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر ۴ شهید حملات وحشیانه جنگنده های آمریکایی و صهیونیستی به ارومیه با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران آذربایجان غربی و کارکنان بنیاد و مسئولین در قطعه شهدای باغ رضوان این شهر با حضور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ارومیه و خانواده معظم این شهیدان برگزار شد.

شهید حسین نصیری و شهید اسماعیل نوری از شهدای لشکر ۳ عملیاتی حمزه علیه السلام سپاه شهدا آذربایجان‌غربی و شهید سجاد صمدوند از شهدای سپاه ارومیه و شهید محمدامین شیرو از شهدای بسیجی اهل تسنن ارومیه از جمله این شهدا هستند.

این تشییع پیکر مطهر شهیدان در حالی برگزار شد که دشمن متخاصم در حال بمباران مناطق مختلف ارومیه بود.