به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در مراسم تشییع و تدفین ۳ شهید در رودان، با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهادت، فخر و شرافت ملت ایران است و ملت ما با شهادت رهبران خود، بیش از پیش برای ایستادگی تلاش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز داغ سنگینی بر دل‌های همه‌ی ما نشسته است، افزود: امروز عزیزترین و شریف‌ترین افراد ملت ایران به دست خبیث‌ترین و شقی‌ترین بشریت به شهادت رسیدند.

امام جمعه رودان با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند: شهادت، فخر و شرافت این ملت است و ملت ما وقتی که فهمیدند رهبر و مولا و قائدشان با شهادت از دنیا رفته است صد برابر عزم و اراده‌شان برای ایستادن پای این انقلاب بیشتر شده است.

امام جمعه رودان در پایان با اشاره به اینکه ما می‌دانیم این آینده به دست این ملت رقم خواهد خورد، گفت: ان شاالله به لطف خدا و فضل خدا عزیزان من این شب‌ها شب‌های قدر انقلاب اسلامی است، شب‌های سرنوشت ساز انقلاب اسلامی است.