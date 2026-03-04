به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته‌های متعدد ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی، جلسات مستمر و روزانه خود را با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار کرده و تصمیمات لازم را برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم اتخاذ می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی در تمامی این جلسات حضور دارد و متناسب با موضوعات مطرح‌شده، هماهنگی‌های لازم را با معاون اول رئیس‌جمهور، سایر وزرا و استانداران انجام می‌دهد.

وی در این نشست‌ها با تأکید بر ضرورت حضور میدانی معاونان در شرایط جنگی، تصریح کرده است که پیگیری مستقیم مطالبات مردم از سوی آنان، به‌عنوان مهم‌ترین دستورالعمل وزارتخانه در روزهای بحرانی کنونی است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر اینکه «دولت پای مردم ایستاده و همراه مردم است»، گفت: در صورت غیبت هر یک از معاونان، افراد منتخب جایگزین آنان خواهند شد.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: همراهی و همدلی با مردم در این شرایط، مهم‌ترین اولویت وزارتخانه است و هیچ‌گونه عدولی از این رویکرد پذیرفته نخواهد بود.