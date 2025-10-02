به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق پنج شنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با تجلیل از بصیرت و ایثار مردم ایران طی چهار دهه گذشته، اظهار کرد: این مردم همواره جلوتر از مسئولان حرکت کردهاند.
وی بر لزوم ارائه خدمات مناسب به مردم تاکید کرد و ادامه داد: وظیفه ما است که با خلوص نیت و بیهیچ منتی در خدمت این مردم باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از حضور در بوشهر، این استان را سرزمین مردمانی مهماننواز، اهل فرهنگ، شعر، موسیقی و سنتهای اصیل دانست و یادآور شد: استعمارستیزی بوشهر تنها در تاریخ ثبت نشده بلکه با رشادت شیرزنان و غیورمردان این دیار رقم خورده است.
لزوم پرهیز از وعدههای بیپشتوانه
صادق با اشاره به بازدیدهای معاونان وزارتخانه از شهرستانهای مختلف بوشهر، اظهار داشت: مشکلات و مطالبات مردم از نزدیک مشاهده شده و باید با اقدامات اجرایی مؤثر پاسخ داده شود.
وی تأکید کرد: آنچه مردم را بیش از کمبود خدمات رنج میدهد، وعدههای عملینشده است. هر تصمیم باید با پشتوانه مالی و منابع لازم همراه باشد.
مدیریت منابع و نقش مدیران استانی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط محدودیت اعتباری کشور، اولویتبندی پروژهها را ضروری خواند و افزود: بسیاری از مشکلات با انگیزه، تدبیر و مدیریت صحیح قابل رفع است.
وی با قدردانی از استاندار و نمایندگان مجلس، رویکرد آنان در یافتن راهکارهای اجرایی بدون اتکا صرف به منابع ملی را ارزشمند دانست.
پشتیبانی استانها از پایتخت در شرایط ویژه
صادق همچنین با اشاره به تجربه ماه های اخیر، گفت: استانها نشان دادند که نه تنها قادر به رفع مشکلات خود هستند بلکه میتوانند در شرایط خاص پشتیبان پایتخت نیز باشند.
وی نمونه بارز این موضوع را جابه جایی کالاهای اساسی از بنادر و ثبت رکوردهای بیسابقه در این حوزه عنوان کرد.
