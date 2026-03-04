به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی، سفیر ایران در ژنو در نامه‌ای خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق آموزش، حملات نظامی غیرقانونی گسترده توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل را که زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس را هدف قرار داده‌اند، محکوم کرد.

بحرینی با اشاره به حمله ویرانگر به یک مدرسه ابتدایی در میناب که طبق گزارش‌ها منجر به کشته شدن بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز دختر و زخمی شدن بسیاری دیگر شد، نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر را برجسته کرد.

این نامه خواستار محکومیت عمومی و بی‌چون و چرای حملات به مؤسسات آموزشی، توقف فوری همه حملات علیه مدارس و پاسخگویی کامل مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از کودکان و حراست از آموزش در زمان درگیری، تعهدات قانونی الزام‌آوری هستند، خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای دفاع از حق آموزش، تضمین حفاظت از آموزش و پایان دادن به حملات به مدارس مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر شد.