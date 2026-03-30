درخواست از نهادهای جهانی برای رسیدگی به کشتار کارگران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حملات اخیر به برخی واحدهای صنعتی و کارخانجات ایران، واکنش رسمی یکی از مهمترین تشکلهای اقتصادی کشور را در پی داشته است و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال سه نامه جداگانه به نهادهای بینالمللی حوزه کار و حقوق بشر، تلاش کرده است موضوع آسیب دیدن کارگران و زیرساختهای تولیدی کشور را در سطح جهانی مطرح کند.
بر اساس این گزارش خانه صمت ایران در پی حملات اخیر به برخی کارخانجات و شهرکهای صنعتی کشور، با ارسال سه نامه جداگانه به سازمان بینالمللی کار (ILO)، سازمان بینالمللی کارفرمایان (IOE) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، خواستار بررسی فوری این حملات، مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی عاملان آن در مجامع بینالمللی شد.
در این مکاتبات که خطاب به سازمان بینالمللی کار (ILO)، سازمان بینالمللی کارفرمایان (IOE) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) ارسال شده، بر حملات موشکی و هوایی به کارخانجات و شهرکهای صنعتی غیرنظامی در ایران تأکید شده است؛ حملاتی که بنا بر اعلام این تشکل، علاوه بر خسارات گسترده به زیرساختهای تولیدی، به جانباختن و مجروح شدن شماری از کارگران و کارکنان خطوط تولید انجامیده است.
خانه صمت در این نامهها با اشاره به اصول حقوق بینالملل اعلام کرده که هدف قرار دادن مراکز تولیدی و کارگران غیرنظامی، با قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در تضاد است.
در این مکاتبات به مقررات کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و نیز اصول مربوط به حفاظت از غیرنظامیان در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اشاره شده و این اقدامات به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی کار توصیف شده است.
نامه اول خانه صمت ایران خطاب به IOE با محوریت درخواست موضعگیری جهانی و حمایت رسمی کارفرمایان بینالمللی
در نامه ارسالی به سازمان بینالمللی کارفرمایان (IOE)، خانه صمت ایران ضمن تشریح حملات به کارخانجات غیرنظامی و شهادت کارگران، بر این نکته تأکید کرده است که هدف قرار دادن خطوط تولید و محیطهای کار، نقض آشکار اصول بنیادین کار شایسته و امنیت شغلی است.
در این نامه از IOE درخواست شده:موضعی صریح و جهانی در محکومیت حملات اتخاذ کند. موضوع در نشستهای مشترک IOE و ILO مطرح شود. سازوکارهایی برای پیشگیری از حمله به محیطهای کار غیرنظامی طراحی شود.
نامه دوم خانه صمت ایران – خطاب به ILO با محوریت درخواست بررسی فوری وضعیت کارگران و ارائه گزارش در نشست عمومی
نامه دوم به سازمان بینالمللی کار (ILO) ارسال شده و در آن، خانه صمت ایران خواستار بررسی مستقیم وضعیت کارگران آسیبدیده از سوی این نهاد شده است.
بر اساس این نامه، حملات اخیر نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و برخی مقاولهنامههای بنیادین ILO درباره ایمنی محیط کار است.
از ILO خواسته شده از طریق کمیته آزادی انجمن روند بررسی را آغاز کند. نتیجه بررسی باید در نشست عمومی ILO ارائه شود.
در این نامه هشدار داده شده که این حملات امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران را بهصورت جدی تهدید میکند.
بررسی فوری حملات موشکی به کارخانجات غیرنظامی و شهادت کارگران از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل
نامه سوم خانه صمت ایران خطاب به OHCHR با محوریت درخواست پیگیری مسئولیت بینالمللی عاملان در شورای حقوق بشر و ICC خطاب به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) است.
در این نامه، خانه صنعت ایران حملات اخیر را مصداق روشن نقض حقوق بشر دانسته و بر موارد زیر تأکید کرده است:
- هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی با ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و اصول حقوق بینالملل در تضاد است. OHCHR باید روند ثبت، بررسی مستندسازی رسمی این حملات را آغاز کند.مسئولیت مرتکبان باید از مسیر شورای حقوق بشر و در صورت لزوم دیوان کیفری بینالمللی پیگیری شود.)
- حملات به کارخانجات و شهادت کارگران ایرانی را محکوم کنید.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان اعلام کرده است که آماده ارائه تمامی مستندات مربوط به حملات انجامشده به واحدهای صنعتی کشور به نهادهای بینالمللی است و امیدوار است پیگیری این موضوع بتواند مانعی برای تکرار چنین حوادثی در آینده و گامی در جهت حفظ امنیت کارگران و محیطهای کار در جهان باشد.
