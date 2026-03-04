به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی افزود: روند حضور مسافران در مازندران همچنان افزایشی است و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت اقامتگاه‌های رسمی این استان پر شده است، پیش‌بینی می‌شود ظرف ۴۸ ساعت آینده این رقم به بیش از ۹۰ درصد برسد.

ایزدی با اشاره به شرایط اضطراری و ادامه سفر هم‌میهنان به مازندران گفت: زیرساخت‌های اقامتی رسمی استان شامل هتل‌ها، متل‌ها، اقامتگاه‌های بومگردی و خانه‌مسافرهای دارای مجوز بیش از یک میلیون و ۲۹۰ هزار نفرشب ظرفیت دارند و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد این ظرفیت تکمیل شده است.

او افزود: با توجه به استمرار شرایط جنگی و ادامه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، سفرها به مازندران ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا دو روز آینده بیش از ۹۰ درصد ظرفیت اقامتگاه‌های رسمی استان پر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران همچنین اعلام کرد: ظرفیت هتل‌های پنج ستاره استان تکمیل شده و سایر هتل‌ها تا ۷۵ درصد ظرفیت خود را پر کرده‌اند. تعرفه اقامت در زیرساخت‌های رسمی تغییر نکرده و حتی در برخی موارد تخفیف‌هایی نیز اعمال شده است.

ایزدی با اشاره به ظرفیت واحدهای غیررسمی مانند ویلاها و خانه‌مسافرهای خصوصی گفت: با احتساب این زیرساخت‌ها، ظرفیت اقامتی مازندران بیش از ۱۵ میلیون نفرشب است و نزدیک به ۸۰ درصد ظرفیت اقامتگاه‌های روستایی نیز پر شده است.

وی در پایان از نظارت مستمر بازرسان بر روند فعالیت زیرساخت‌های اقامتی و خدمات گردشگری استان خبر داد و اعلام کرد: در صورت شرایط اضطراری، ظرفیت اقامت اضطراری در نقاط مختلف مازندران فعال خواهد شد.