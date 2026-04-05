ضریب اشغال مراکز اقامتی مازندران به ۸۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی صبح یکشنبه در نشست ستاد خدمات سفرهای مازندران با اشاره به وجود حدود یک میلیون و ۲۹۰ هزار تخت رسمی و غیررسمی در کشور اظهار کرد: در حالی که ضریب اشغال در سطح کشور حدود ۳۵ درصد است، این میزان در مازندران به شکل قابل توجهی بالاتر بوده و تمامی هتل‌های پنج ستاره استان در حال حاضر تکمیل ظرفیت هستند.

وی با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و روستایی نقش مهمی در اسکان مسافران ایفا کرده‌اند، افزود: توزیع مناسب جمعیت گردشگران در سطح استان باعث شده تا این واحدها نیز پوشش مطلوبی در ارائه خدمات داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به تغییر الگوی اقامت برخی مسافران تصریح کرد: بخشی از گردشگران به صورت بلندمدت در استان حضور دارند و با اجاره یا تملک واحدهای مسکونی، اقامت‌های یک تا سه ماهه را تجربه می‌کنند.

ایزدی از ارائه تخفیف در تأسیسات گردشگری خبر داد و گفت: واحدهای گردشگری استان بین ۱۰ تا ۵۰ درصد تخفیف اعمال کرده‌اند که میانگین آن حدود ۳۵ درصد بوده است.

وی همچنین به برخی اعتراضات درباره دریافت عوارض در مناطق گردشگری اشاره کرد و افزود: این موضوع بر اساس ضوابط و تعهدات قانونی بهره‌برداران انجام می‌شود و در صورت بروز حادثه، مسئولیت بر عهده متولیان مربوطه خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در سطح استان خاطرنشان کرد: در برخی موارد از جمله تأمین آب، با دستور استاندار خدمات به صورت رایگان ارائه شده و سایر موضوعات نیز در دست بررسی کارشناسی برای تعیین نرخ‌های مناسب قرار دارد.

وی در پایان بر لزوم تشدید نظارت‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با ایام تأکید کرد.