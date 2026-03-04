به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه‌ اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای گردنه «رازان» شهرستان دورود هدف حملات وحشیانه رژیم تروریستی آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ضمن تایید این حمله اعلام کرد: در یک اقدام شنیع و وحشیانه علیه مراکز درمانی و نیروهای امدادی راهداری که وظیفه نجات جان انسان‌ها را بر عهده دارند، پایگاه اورژانس ۱۱۵ گردنه رازان شهرستان دورود هدف حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی قرار گرفت.

در این اطلاعیه تاکید شده است: این اقدام مصداق بارز جنایت جنگی و نقض آشکار تمامی موازین انسانی و بین‌المللی است.

بنابراین گزارش، پیش از این نیز دو پایگاه امداد و نجات جاده‌ای هلال احمر لرستان هدف حملات تجاوزکارانه رژیم تروریستی آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی قرار گرفته بود.