پایگاه اورژانس ۱۱۵ فرودگاه بوشهر در حملات صهیونیستی -آمریکایی تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به استان بوشهر، زیرساختهای حیاتی حوزه سلامت استان بوشهر را هدف قرار داده است.
وی تصریح کرد: بر اثر حمله هوایی آمریکایی صهیونیستی پایگاه اورژانس ۱۱۵ مستقر در فرودگاه بوشهر به طور کامل تخریب شده است، خوشبختانه به دلیل عدم حضور پرسنل در پایگاه، این حمله تلفات جانی در پی نداشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: استان بوشهر و به ویژه شهر بوشهر از روز نخست درگیر جنگ ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا بود. متأسفانه بیمارستان شهدای خلیجفارس چند بار بر اثر موج حملات دچار آسیب شد.
اخلاقی اضافه کرد: موج انفجار بسیار شدیدی در مجاورت بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر ایجاد شد، موج اول آسیب جزئی وارد کرد، اما موجهای بعدی باعث شد که تقریباً در تمام طبقات، شاهد ریزش سقف و آسیب به دیوارها باشیم و همه شیشهها نیز از بین رفت.
حمله به زیرساختهای علمی و دانشگاهی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بخش دیگری از صحبتهای خود به آسیبهای وارده به مجموعه پردیس دانشگاه اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از ساختمانهای پردیس نیز مانند چند خوابگاه دانشجویی دچار مشکل شدهاند که همکاران در حال کارشناسی برای برآورد هزینه هستند.
اخلاقی با ابراز تأسف از خسارت به ناوگان اورژانس ۱۱۵ تصریح کرد: متأسفانه تنها بالگرد اورژانس هوایی که در اختیار داشتیم مورد حمله قرار گرفت و به طور کامل از بین رفت، همچنین یکی از آمبولانسهای جدید که تازه از سوی اورژانس کشور وارد مدار شده بود، بر اثر اصابت ترکش دچار آسیب شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به حمله مستقیم به پایگاه اورژانس ۱۱۵ فرودگاه تأکید کرد: این پایگاه مورد هدف حملات وحشیانه و بزدلانه دشمن قرار گرفت، با توجه به عدم حضور پرسنل در پایگاه، این حمله تلفات جانی در پی نداشت و آسیبی متوجه همکاران نشد.
