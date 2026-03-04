به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد پولادگر نایب رییس کمیته ملی پارالمپیک در واکنش به شهادت رهبر عزیز کشورمان اظهار داشت: شهادت مظلومانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب را به همه شیعیان جهان، بلکه به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم. بی‌تردید این مصیبت بزرگی است که گریبان‌گیر مردم ما شده است. امروز مردم باید با همدلی و وفاق، این بحران و این مصیبت را پشت سر بگذارند. آنچه مسلم است، با توجه به سیره و مرامی که حضرت آقا داشتند و همواره در میدان و در کنار مردم بودند، وقوع چنین حادثه‌ای قابل پیش‌بینی بود اما واقعا نمی‌توانم باور کنم که این اتفاق رخ داده است.

همان‌گونه که حضرت آقا همواره در پیام‌ها، سخنرانی‌ها و سبک زندگی‌شان به ما آموختند، تنها با ایستادگی در برابر دشمن است که می‌توانیم در این میدان پیروز شویم.

وی افزود: اگر حتی یک قدم عقب‌نشینی کنیم، دشمن به اهداف خود خواهد رسید. ایستادگی و حضور در میدان، توصیه همیشگی رهبر عظیم‌الشأن و شهید ما به مردم بود. امروز دشمن نباید غم ما را ببیند، بلکه باید خشم ما را مشاهده کند. باید مراقب باشیم رخنه‌ای در صفوف ما ایجاد نشود. همین همدلی و وفاق ملی است که می‌تواند دشمن را در اقدام مذبوحانه‌اش به شکست وادار کند. اطمینان دارم نیروهای مسلح ما با همان تدبیری که خود حضرت آقا پیش از شهادتشان اتخاذ کرده بودند، مسیر را ادامه خواهند داد. حملات نیروهای مسلح بدون وقفه ادامه یافت و این همان تدبیری بود که معظم‌له اندیشیده بودند. این اقدام نشان داد که مردم ما در میدان ایستاده‌اند و هرگز از آرمان‌های رهبرشان عدول نخواهند کرد و با تمام وجود برای دفاع از حق حاضر خواهند بود.

او در مورد انگیزه ورزشکاران برای کسب مدال و هدیه آن به مقام معظم رهبری گفت: دقیق‌ترین و کارشناسی‌ترین سخنان درباره ورزش را در میان مقامات عالی‌رتبه کشور، از حضرت آقا شنیده‌ایم. ایشان در بسیاری مواقع حتی چند گام جلوتر از مدیران ورزشی حرکت می‌کردند. سخنانشان کاملا کارشناسی، مدبرانه و مبتنی بر تحلیل درست بود و رهنمودهای بسیار ارزشمندی ارائه می‌دادند. در جای‌جای ورزش کشور و به‌ویژه در ورزش قهرمانی، پیام‌های ایشان امیدآفرین و انگیزه‌بخش بود. جمله‌ای که سال گذشته فرمودند که ایران قوی ورزش قوی، به سرفصل برنامه‌های ورزش قهرمانی تبدیل شد. این پیام مدبرانه بود و ایشان به‌خوبی واقف بودند ورزش امروز یک پدیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی است.

پولادگر تصریح کرد: در دیدارها نیز همواره با قهرمانان دیدار می‌کردند و حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی، این دیدارها را به تعویق نینداختند. این موضوع برای قهرمانان بسیار ارزشمند بود و نشان می‌داد چه میزان به ورزشکاران، به‌ویژه در حوزه قهرمانی، توجه دارند. نکات و پیام‌هایی که در این سال‌ها از ایشان شنیدیم، همواره سرلوحه برنامه‌های ورزش قهرمانی بوده و در آینده نیز خواهد بود. فرمایش ایشان مبنی بر ایران قوی ورزش قوی قطعا در ذهن و دل همه ورزشکاران باقی خواهد ماند. از این پس نیز باید در میادین ورزشی اقتدار و سربلندی ایران را به جهانیان نشان دهیم و ثابت کنیم که فرزندان این سرزمین با عزت و اقتدار بر بام جهان خواهند ایستاد.