جوکار:دست برتر جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا فوق تصور دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت مجدد شهادت رهبر انقلاب امام خامنه‌ای اظهار داشت: رهبر انقلاب سختی‌های بسیاری تحمل کردند تا انقلاب اسلامی به ثمر بنشیند و بعد از ارتحال امام این مردم مجاهد در جایگاه رهبری قرار گرفتند و با اندیشه‌های راهبردی خود کشور را به سمت رشد و تعالی بردند.

وی افزود: ایشان با تولید نظریه و گفتمان‌های جدید در سطح بین.الملل دشمنان ملت ایران را ناامید کردند و همچنین نور امید را بین مستضعفان و امت ایران ایجاد کردند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز این ضایعه بسیار دردناک، سنگین و جگر سوز است، دشمن با شهادت امام امت اوج حماقت و باطن پلید خود را نشان داده است.

جوکار گفت: ما در بخش عملیات تهاجمی که دولت شرور آمریکا با همکاری رژیم صهیونی در کشور ما داشت، شاهد این هستیم که نیروهای دفاعی، سپاه، جبهه نیروهای مسلح، شجاعت و نیروهای مقدر کشور ما به وظیفه خود عمل کردند.

وی ادامه داد: هر چند فرمانده معظم کل قوا و فرماندهان عالی کشور شهید شدند و از بین ما رفتند ولی با توجه به اینکه در دوران حیات، امام شهیدان، به گونه‌ای رفتار و عمل کردند که این نیروها با دست پر از بانک عملیاتی اهداف دشمن، سه ساعت بعد از حمله دشمن به کشور نیروهای ما توانستند به دشمن حمله کردند و بلافاصله انتقام خون امام شهید را گرفتند.

جوکار تصریح کرد: تاکنون هم این نیروها در میدان آنچه که رقم زدند به نفع ملت ایران بوده است و اهداف و منافع آمریکای جنایت کار در منطقه و سراسر زمین‌های اشغالی مورد هدف حمله سامانه‌های موشکی ما قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تجربیاتی که از جنگ ۱۲ روزه داشتیم، قطع سامانه‌های پدافندی دشمن در کشورهای حاشیه‌های خلیج فارس بود که تمام این پدافندها امروز از کار افتاده است و امروز فضا برای نیروهای مسلح باز است.

جوکار بیان کرد: تاکنون که هنوز ما از فناورهای جدیدمان هنوز استفاده نکردیم و دشمن به سختی افتاده است و حتی ناوهای خود را از منطقه دور کرده است.

وی ادامه داد: امروز حزب‌الله، انصارالله یمن و حشد اشعبی عراق وارد میدان شدند و اکنون در بین جوامع اسلامی جبهه مقاومت پیروزمندانه علیه منافع دشمن وارد شدند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جبهه داخلی سناریوی بعدی دشمن این بود که با اجیرکردن تروریست‌ها و فریب خوردگان ایجاد دو دستگی، دو قطبی و اغتشاش داشته باشد، موفق نشد، تجربه‌ای که بنا به فرمایش امام شهیدمان حضور مردم در صحنه دشمن را مایوس می‌کند و اکنون نیز دشمن از حضور مداوم مردم در میدان وحشت دارد. دشمنان به دنبال ایجاد فتنه هستند و با حضور مردم قطعا ناامید می‌شود.

جوکار گفت: کشور ما امروز ساختارمند است هر چند دشمنان، امام ما را شهید کردند اما راه امام شهید، روایت‌های امام شهید، بصیرت مردم و حضور حماسی مردم می‌توانند راهنمایی این مسیر رو به جلو باشد.

وی بیان کرد: مردم غیور غرب کشور و نیروهای مسلح ما تاکنون مقرهای زیادی از تروریست‌ها را از بین بردند، آنچه برای کشور مهم است این است که ملت در صحنه باشد، خیابان، مساجد، میادین و تکایا نباید خالی بماند وحدت و انسجام ملت امروز بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن دقیقا متوجه شده است که دست برتر جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا بسیار بالاتر از آنچه بود که آنان تصور می‌کردند و این نتیجه، راهبرهای خوب ۳۶ ساله رهبری انقلاب و حاصل برنامه‌ریزی‌ بلند مدت فرمانده کل قوا بود.

جوکار افزود: امروز ما براساس بانک‌های اطلاعاتی، اهداف دشمن را یکی پس از دیگری مورد هدف قرار می‌دهیم و مردم ما یقین دارند که این پیروزی برای ملت ایران است و شکست دیگری بر دشمن متحمل خواهد شد.