به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۱۴ اسفند) در ارتفاعات هرمزگان، کرمان و برخی مناطق استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی بارش ادامه خواهد داشت. همچنین با گذر سامانه دیگری از نوار شمالی کشور، در شمال غرب، غرب، دامنه و ارتفاعات رشته کوه البرز و سواحل دریای خزر بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۱۵ اسفند) این شرایط در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور ادامه دارد.

ضیائیان بیان کرد: روز شنبه (۱۶ اسفند) با ورود سامانه جدیدی از غرب کشور به‌تدریج در مناطقی از غرب سواحل دریای خزر و نوار غربی کشور بارش آغاز می‌شود و روز یکشنبه (۱۷ اسفند) با تقویت این سامانه بارشی در نیمه غربی و برخی مناطق مرکزی کشور بارش ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: امروز در نیمه جنوبی و برخی مناطق مرکز کشور، جمعه در غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق و شنبه در غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد همراه است و در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: با صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان تهران، از بعدازظهر امروز تا پایان ظهر جمعه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، در برخی ساعات بارش برف و باران، رخداد مه، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در این مناطق احتمال کولاک برف وجود دارد.

‌ضیائیان ادامه داد: در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز در برخی ساعات مه‌آلودگی همراه با بارش برف، کولاک و سوزباد و احتمال تگرگ مورد انتظار است. همچنین در نیمه جنوبی استان تهران، در برخی ساعات بارش باران، وزش باد شدید تا خیلی شدید و گاهی رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

‌این مقام مسئول سازمان هواشناسی تاکید کرد: حاکمیت این وضعیت جوی در تمامی مناطق استان به‌ویژه آبعلی، پردیس، دماوند، شمیرانات، فیروزکوه، لواسان، میگون، چیتگر و شهر تهران پیش‌بینی می‌شود.

‌وی درباره آثار این مخاطره جوی گفت: از جمله اثرات بارش‌ها می‌توان به لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها، به ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، مه‌گرفتگی و کاهش شعاع دید، آبگرفتگی موقت برخی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها اشاره کرد.

‌ضیائیان‌ در پایان خاطرنشان کرد: همچنین احتمال وقوع صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و تأسیسات کشاورزی وجود دارد.