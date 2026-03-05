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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۳۰

آغاز فعالیت موج‌ جدید بارش‌ها از امروز؛ ورود سامانه جدید از روز شنبه

آغاز فعالیت موج‌ جدید بارش‌ها از امروز؛ ورود سامانه جدید از روز شنبه

یک مقام مسئول هواشناسی گفت: از امروز (۱۴ اسفند) موج جدید بارش‌ها در برخی مناطق آغاز شده و از روز شنبه نیز با ورود سامانه تازه از غرب کشور، گستره و شدت بارندگی‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۱۴ اسفند) در ارتفاعات هرمزگان، کرمان و برخی مناطق استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی بارش ادامه خواهد داشت. همچنین با گذر سامانه دیگری از نوار شمالی کشور، در شمال غرب، غرب، دامنه و ارتفاعات رشته کوه البرز و سواحل دریای خزر بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۱۵ اسفند) این شرایط در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور ادامه دارد.

ضیائیان بیان کرد: روز شنبه (۱۶ اسفند) با ورود سامانه جدیدی از غرب کشور به‌تدریج در مناطقی از غرب سواحل دریای خزر و نوار غربی کشور بارش آغاز می‌شود و روز یکشنبه (۱۷ اسفند) با تقویت این سامانه بارشی در نیمه غربی و برخی مناطق مرکزی کشور بارش ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: امروز در نیمه جنوبی و برخی مناطق مرکز کشور، جمعه در غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق و شنبه در غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد همراه است و در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: با صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان تهران، از بعدازظهر امروز تا پایان ظهر جمعه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، در برخی ساعات بارش برف و باران، رخداد مه، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در این مناطق احتمال کولاک برف وجود دارد.

‌ضیائیان ادامه داد: در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز در برخی ساعات مه‌آلودگی همراه با بارش برف، کولاک و سوزباد و احتمال تگرگ مورد انتظار است. همچنین در نیمه جنوبی استان تهران، در برخی ساعات بارش باران، وزش باد شدید تا خیلی شدید و گاهی رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

‌این مقام مسئول سازمان هواشناسی تاکید کرد: حاکمیت این وضعیت جوی در تمامی مناطق استان به‌ویژه آبعلی، پردیس، دماوند، شمیرانات، فیروزکوه، لواسان، میگون، چیتگر و شهر تهران پیش‌بینی می‌شود.

‌وی درباره آثار این مخاطره جوی گفت: از جمله اثرات بارش‌ها می‌توان به لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها، به ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، مه‌گرفتگی و کاهش شعاع دید، آبگرفتگی موقت برخی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها اشاره کرد.

‌ضیائیان‌ در پایان خاطرنشان کرد: همچنین احتمال وقوع صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و تأسیسات کشاورزی وجود دارد.

کد مطلب 6765355
زهره آقاجانی

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