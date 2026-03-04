به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی اظهار کرد: موضوع خاصی در هیچ یک از شهرهای ما وجود ندارد و زندگی در شهر طبق روال عادی در حال انجام است.

دهستانی ادامه داد: با توجه به اینکه در این شرایط جنگ روانی، شایعه‌سازی ابزار دشمن است لذا مردم به شایعات توجه نداشته باشند و اخبار را از رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی دنبال کنند.

وی بیان کرد: همراهی مردم و حضور در خیابان‌ها و حرکت‌های حماسی که این شب‌ها دارند این پیام را دارد که از حرکات بزدلانه دشمن هراسی ندارند و پای کار هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: انسجام و همدلی مردم شکست جبهه استکبار را به همراه خواهد داشت.