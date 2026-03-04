به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوری شادکام ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: دانشگاه علوم پزشکی در شرایط جنگی کنونی به صورت تمام وقت مشغول به ارائه خدمات است و در هر شرایطی خدمات‌دهی آن متوقف نمی‌شود.

وی ادامه داد: تمام مرخصی‌های حوزه‌های بهداشت و درمان در این ایام لغو شده است و مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی در حال خدمات‌رسانی هستند و البته برخی اعمال جراحی و پذیرش‌هایی که در اولویت نیستند، فبه زمان‌های بعدی موکول شدند.

نوری شادکام با بیان اینکه در هر شهرستان یک مرکز به صورت شبانه روزی فعالیت دارد خاطرنشان کرد: شهرستان یزد نیز سه مرکز درمانی به صورت شبانه‌روزی فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: داروخانه‌های منتخب نیز در شهرستان‌ها برای ارائه خدمات شبانه‌روزی مشخص هستند.

شادکام گفت: ذخیره تمام داروهای ضروری و لوازم بیمارستانی برای ماه‌های آینده تامین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: کلیه کلاس‌های دانشگاه به صورت مجازی در حال تشکیل است، دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و کارورزان به صورت حضوری در مراکز درمانی مشغول خدمات‌دهی هستند و دانشجویان سال آخر پرستاری در بیمارستان‌ها حضور دارند.

وی با اشاره به ظرفیت ۳۰ درصدی معاونت‌ها در ارائه خدمات لجستیک مراکز درمانی خاطرنشان کرد: مجموعاً ۴۸ مجروح از نیروهای نظامی ناشی از حملات به استان در مراکز درمانی استان داشتیم، هفت نفر جراحی شده‌اند و دو بیمار در آی‌سوی‌یو تحت مراقبت هستند مابقی نیز بعد از ارائه خدمات درمانی، مرخص شده‌اند و خوشبختانه تاکنون هیچ فوتی ناشی از حملات در بیمارستان‌های استان نداشتیم.

وی با اشاره به افزایش معنادار مراجعان ناشی از استرس و اضطراب به مطب‌ها و کلینیک‌های روانپزشکی ادامه داد: در این خصوص مردم با استفاده و بهره‌مندی از توصیه‌های روانشناسی در شرایط جنگی توجه کنند.