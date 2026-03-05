به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه افزود: در راستای مسئولان همکاران گمرک در کلیه گمرکات استان به صورت شبانه روز در حال انجام تشریفات مربوط به واردات کالای اساسی و ضروری مردم و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده و با پیگیری گمرک ایران و همچنین استاندار استان و در سایه تلاش های اعضای شورای تامین جای نگرانی برای ورود و ترخیص فوری کالای اساسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از طریق تسهیلات قانون ساماندهی زمینه ترخیص ۱۰۰ درصد کالای رسوبی در گمرکات برای کلیه صاحبان کالا بدون تخیص ارز و ارائه کد ساتا فرآهم است که در صورت مراجعه گمرک آماده ترخیص کالا است.

جنگجو تصریح کرد: این اقدام در راستای تسهیل تجارت مرزی انجام شده و نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های تجارت خارجی استان، کاهش هزینه‌های نگهداری کالا و حمایت از فعالان اقتصادی دارد.