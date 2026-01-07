  1. اقتصاد
بهبود روند ترخیص کالاهای اساسی با سیاست‌های جدید ارزی

گزارش‌ها از گمرکات کشور نشان می‌دهد که همزمان با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات سرعت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌ها از گمرکات کشور نشان می‌دهد که همزمان با برنامه‌های اعلامی وزارت اقتصاد و اجرای سیاست‌های جدید ارزی و شفاف شدن تکالیف واردکنندگان طبق وعده وزیر اقتصاد، در ۲ روز گذشته، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات سرعت گرفته به نحوی که ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی در ۲۴ ساعت گذشته از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است.

بر اساس این گزارش، در این راستا با شبانه‌روزی کردن گمرکات مهم کشور و افزایش ساعت کاری و لاین‌های ترخیص کالاهای اساسی در برخی از گمرکات و تلاش کارکنان گمرک ایران، شاهد افزایش ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور در ۲۴ ساعت گذشته بوده‌ایم.

کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که به گمرک اظهار می‌شود، گمرک با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص، این کالاها را در مسیر سبز قرار می‌دهد؛ که در مسیر سبز کالاها نیاز به ارزیابی و کارشناسی ندارد و صرفاً صاحب کالا اظهار الکترونیکی می‌کند تا بدون معطلی و کمترین فرایند، تشریفات گمرکی آن انجام شود.

از آنجایی که در زنجیره ترخیص کالاها از جمله کالاهای اساسی عوامل و سازمان‌های دیگری نیز با هدف اطمینان از سلامت کالاها و کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای نقش دارند، ترخیص قطعی کالا از گمرک نیازمند صدور مجوز از سوی سازمان‌های مرتبط از جمله استاندارد، قرنطینه دامی و نباتی و بهداشت است.

گمرک ایران با اشاره به تلاش و همکاری سازمان‌های همجوار در صدور مجوزها برای ترخیص سریع کالاهای اساسی از گمرک، تشریح می‌کند: پس از انجام تشریفات گمرکی کالای اساسی، خروج کالاها نیاز به پرداخت حقوق ورودی از سوی صاحب کالا و صدور مجوزهای قانونی توسط سازمان‌های مجوزدهنده دارد تا این کالاها از گمرک ترخیص قطعی و خارج شوند، به همین دلیل همکاری و تسریع در صدور مجوز از سوی سازمان‌های همجوار به مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه لازم و ضروری است.

این گزارش در خصوص واردات کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۲۰ میلیون و ۴۵۱ هزار تن کالاهای اساسی وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش در ۹ ماه سال جاری ۳ قلم عمده کالای اساسی وارداتی شامل ذرت، روغن‌خوراکی و برنج بوده که به ترتیب ۹، ۴۷ و ۵۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های وزیر اقتصاد و در راستای برنامه‌های اعلامی با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی با شبانه‌روزی کردن گمرکات مهم و افزایش ساعت کاری برخی از گمرکات که در ترخیص کالای اساسی نقش دارند و با بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه تمام تلاش خود را در سرعت بخشیدن انجام تشریفات گمرکی کالای اساسی انجام می‌دهد.

