فقیه: اعتبارات آبخیزداری زنجان ۳ برابر رشد دارد  

پیمان فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبارات محرومیت‌زدایی استان از حدود ۱۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از این مبلغ تخصیص یافته و قرارداد اجرای پروژه‌ها منعقد شده و عملیات اجرایی به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی اعتبارات ملی مصوب استان در سال ۱۴۰۴ را حدود ۲۱ میلیارد تومان برشمرد و افزود: همچنین اعتبارات استانی نیز به ۶۱ میلیارد تومان افزایش یافته که مجموع این منابع، امکان اجرای طرح‌های گسترده آبخیزداری در سطح استان را فراهم می‌کند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به عملکرد سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۳۳ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی، استانی و محرومیت‌زدایی هزینه شد که حدود ۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات استانی و محرومیت‌زدایی و ۳ میلیارد تومان از محل منابع ملی بود.

وی ادامه داد: در قالب طرح‌های محرومیت‌زدایی پنج بند سنگی در شهرستان زنجان و روستای سهرورد اجرا شد. همچنین در بخش اعتبارات استانی پروژه‌هایی با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان در شهرستان‌های خدابنده، ماه‌نشان و خور اجرا شد.

فقیه با بیان اینکه از محل اعتبارات ملی نیز حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت، گفت: این اعتبارات عمدتاً در منطقه‌ای از شهرستان ابهر هزینه شد که شامل احداث یک بند سنگ ملاتی و اجرای عملیات بیولوژیک بود.

وی با تأکید بر اهمیت مطالعات در اجرای پروژه‌های آبخیزداری خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات اجرایی در این حوزه مبتنی بر مطالعات کارشناسی است و بدون پشتوانه علمی هیچ پروژه‌ای اجرا نمی‌شود. هر سال بخشی از اعتبارات به مطالعات اختصاص می‌یابد تا زمینه اجرای طرح‌های سال‌های آینده فراهم شود.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به پروژه‌های مشارکتی اشاره کرد و گفت: امسال سه قرارداد با شرکت‌های معدنی استان منعقد شده که بر اساس آن، این شرکت‌ها هزینه احداث بندهای سنگ ملاتی را تقبل می‌کنند و اجرای فنی و مهندسی پروژه‌ها توسط مجموعه منابع طبیعی انجام می‌شود.