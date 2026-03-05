پیام همدردی دو شاعر نامدار تاجیکستان در پی شهادت رهبر شهید 

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت آیت‌الله علی خامنه‌ای(قدس سره)،‌ فرزانه خجندی و طالب آذرخش، از شاعران نامدار تاجیکستان با انتشار پیامی ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، این ضایعه را تسلیت گفتند. در متن این پیام آمده است:

شهادت امام بزرگ و رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای و یاران و همراهان ایشان، مقامداران بلندپایه کشور و همه شهدای جان‌باخته را به جناب‌عالی و مردم شریف ایران تسلیت می‌گوییم. چه فرخنده عمری که در راه نجات وطن فدا شود، و چه پاینده نامی که بر پیش‌طاق میهن و در جریده قلب‌های منوّر برای همیشه ثبت گردد.

پیوسته به درگاه جهاندار یکتا نیایش می‌کنیم که ملت خجسته ایران و مردمان این دیار باستان و راست‌کیش ـ همدلان و همزبانان جاودان ما ـ از شرّ اهریمنان جهان‌خوار در امان مانده، رهایی یابند و پرچم پیروزی را بلند افرازند.

پاینده باد ایران، پاینده باد شاهنامه و بوستان ما، پاینده باد آن مظهر مبارک فضل و ادب و عشق و عرفان ما.

با امید نصرت مدام مردم ارجمند ایران و آرزوی سلامتی، شادبختی و تداوم توفیقات گران‌قدر جناب‌عالی.