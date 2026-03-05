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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

پیام همدردی دو شاعر نامدار تاجیکستان در پی شهادت رهبر شهید 

پیام همدردی دو شاعر نامدار تاجیکستان در پی شهادت رهبر شهید 

در پی شهادت آیت‌الله علی خامنه‌ای(قدس سره) فرزانه خجندی و طالب آذرخش، از شاعران نامدار تاجیکستان، با انتشار پیامی ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، این ضایعه را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت آیت‌الله علی خامنه‌ای(قدس سره)،‌ فرزانه خجندی و طالب آذرخش، از شاعران نامدار تاجیکستان با انتشار پیامی ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، این ضایعه را تسلیت گفتند. در متن این پیام آمده است:

شهادت امام بزرگ و رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای و یاران و همراهان ایشان، مقامداران بلندپایه کشور و همه شهدای جان‌باخته را به جناب‌عالی و مردم شریف ایران تسلیت می‌گوییم. چه فرخنده عمری که در راه نجات وطن فدا شود، و چه پاینده نامی که بر پیش‌طاق میهن و در جریده قلب‌های منوّر برای همیشه ثبت گردد.

پیوسته به درگاه جهاندار یکتا نیایش می‌کنیم که ملت خجسته ایران و مردمان این دیار باستان و راست‌کیش ـ همدلان و همزبانان جاودان ما ـ از شرّ اهریمنان جهان‌خوار در امان مانده، رهایی یابند و پرچم پیروزی را بلند افرازند.

پاینده باد ایران، پاینده باد شاهنامه و بوستان ما، پاینده باد آن مظهر مبارک فضل و ادب و عشق و عرفان ما.

با امید نصرت مدام مردم ارجمند ایران و آرزوی سلامتی، شادبختی و تداوم توفیقات گران‌قدر جناب‌عالی.

کد مطلب 6765783
طاهره تهرانی

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