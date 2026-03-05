به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از یکی واحد تولید فعال در زاهدان، ضمن ستایش از ایستادگی فعالان اقتصادی، گفت: در این مقطع حساس که کشور تحت تجاوز آشکار رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار قرار دارد، کارگران و کارآفرینان استان مانند سایر نقاط کشور با روحیه جهادی در خط مقدم تولید ایستاده‌اند.

شه‌بخش با تأکید بر لزوم حمایت از بازوان اصلی اقتصاد استان، بیان کرد: تولید، عبادت است و هر کارفرمایی که بتواند با تلاشی جهادی، چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد و معیشت کارگران خود را تأمین کند، قطعاً در مسیر رضایت الهی گام برداشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: با توجه به تأکیدات صورت‌گرفته از سوی استاندار، مهم‌ترین اولویت ما در ماه‌های پیش‌رو، تسهیل شرایط برای کارآفرینان متعهد و تسریع در فرآیند پرداخت مطالبات کارگران و رفع معوقات مزدی است.

وی تصریح کرد: حمایت از جبهه اقتصادی استان تنها با همکاری سازنده میان کارگر و کارفرما محقق می‌شود و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تسهیل‌گر، همواره در کنار آنان خواهد بود.

شه‌بخش ضمن قدردانی از کارکنان مجموعه‌های تولیدی که با «تلاش جهادی» خود، نفوذ یأس دشمن را خنثی می‌کنند، قول پیگیری مشکلات مزدی و عملیاتی واحدهای مختلف در سطوح استانی و ملی را به صورت جدی تکرار کرد.