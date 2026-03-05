زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز پانزدهم» ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۷ سوره اسراء، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال‌ روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۷ سوره اسراء (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۲. آرامش یافتن دلها با یاد خدا

۳.ایمان یعنی پایداری در لحظه‌های سخت

۴.قرآن، چراغ راه ماست

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.