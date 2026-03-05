تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی حوزه سلامت تا پایان فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر یبه نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: به‌منظور تسریع در تأمین و ترخیص کالاهای اساسی حوزه سلامت، تسهیلات لازم برای ترخیص این اقلام با مسئولیت صاحب کالا و مسئول فنی برقرار شده است.

وی افزود: این تسهیلات از زمان ابلاغ این بخشنامه تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اجرایی خواهد بود و با هدف کاهش زمان توقف محموله‌ها و تسهیل ورود کالاهای اساسی به چرخه تأمین و توزیع کشور اعمال می‌شود.

به گفته بهفر، اجرای این سازوکار امکان تسریع در فرآیند ترخیص را فراهم کرده و در عین حال مسئولیت رعایت الزامات فنی و بهداشتی بر عهده صاحب کالا و مسئول فنی مربوطه خواهد بود.

وی تأکید کرد: این بخشنامه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در فرآیند تأمین و ترخیص کالاها که در شرایط فعلی و به‌ویژه به دلیل تبعات ناشی از جنگ ایجاد شده است را کاهش داده و روند تأمین اقلام مورد نیاز را تسهیل کند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ پایداری زنجیره تأمین اقلام سلامت‌محور و اطمینان از دسترسی به‌موقع به کالاهای اساسی در شرایط ویژه کشور اجرا شده است.