ترخیص فوری کالاهای تولیدی از گمرک با اخذ تضامین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید شرایط خاص اقتصادی و ضرورت مدیریت تأمین کالا در وضعیت اضطرار، ستاد رفع موانع تولید در مصوبه‌ای ، تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور را در دستور کار قرار داد.

بر اساس این مصوبه، با توجه به شرایط حاکم بر کشور در وضعیت جنگ تحمیلی و نیز اقتضائات ناشی از شرایط اضطراری، به‌منظور ایجاد آرامش در بازار و تضمین تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، مقرر شده است که گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترخیص فوری اقلام مورد نیاز اقدام کند.

در این چارچوب، ترخیص کالاهای ضروری، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، کالاهای صنعتی و معدنی، همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات و خودروهای وارداتی، با اخذ تضامین لازم از جمله چک و سفته از سوی گمرکات اجرایی کشور با قید فوریت انجام خواهد شد.

هدف از این تصمیم، کاهش رسوب کالا در گمرکات، تسریع در تأمین نیازهای تولید و بازار و جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تأمین عنوان شده است. همچنین تأکید شده است که فرآیند ترخیص این اقلام باید بدون فوت وقت و با حداقل تشریفات اداری صورت گیرد.