صاحبقرانی: پرهیز از پیش داوری در انتخاب رهبر جدید وظیفه شرعی مردم است

حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پس از شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی وظایف مهمی بر عهده همه است، اظهار کرد: روح بلند امام شهید ناظر عملکرد ماست و دشمنان فرقی میان قومیت و حزب نمی‌گذارند تا توان و بازدارندگی ایران را نابود کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی وظیفه شرعی مردم را اتحاد، هوشیاری از ترفندهای رسانه‌ای، پرهیز از پیش‌داوری در انتخاب رهبر جدید و تبیین انسجام ملی دانست.

وی با اشاره به شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی گفت: امروز بعد از شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی وظایف مهمی بر عهده همه ماست. درست است که رهبر انقلاب از بین ما عروج کردند اما روح بلند آن امام شهید ناظر عملکرد ماست. ایشان همه چیز را درباره دشمن بر ما روشن نموده و راه و مسیرشان مشخص است. همان‌طوری که امروز بعد از ایشان نیروهای مسلح و نظامی ما بدون وقفه به وظایف خود عمل می‌کنند، ما ملت نیز وظایف خطیری در مقابله با دشمن فاسد و متجاوز داریم.

صاحبقرانی با تأکید بر اولویت‌های ملی در این برهه حساس افزود: اولین وظیفه همه ما وحدت، همدلی و مهربانی با همدیگر است. همیشه ملتی پیروز است که انسجام و اتحاد درونی داشته باشد. امروز دشمنانی با ما وارد جنگ شده‌اند که هدف آنان نابودی کل ایران بوده و یک کینه هزارساله دارند. برای آنان فرقی نمی‌کند که از کدام گروه، قومیت و یا حزب ایرانی هستی؛ او می‌خواهد ابتدا توان و قدرت و بازدارندگی ایران را از بین ببرد و بعد تمامی منابع ایران را از مردمش برباید و مردم ایران را نیز به خاک سیاه بنشاند و برای این‌کار زن و کودک و نظامی و غیرنظامی فرق نمی‌کند. آن‌ها هیچ پرتکلی (پروتکل) را در جنگ رعایت نمی‌کنند و هر جنایتی را علیه ملت ایران انجام می‌دهند. حال با این اوضاع، وحدت و انسجام ملی از ضروریات بوده و بر همه ملت ایران یقیناً واجب شرعی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه به موضوع جنگ ترکیبی و رسانه‌ای پرداخت و تصریح کرد: علاوه بر اتحاد و یگانگی، هوشیاری و آگاهی از ترفندها و عملیات رسانه‌ای دشمن از موضوعات مهمی است که دشمنان با جنگ ترکیبی که به راه انداخته‌اند باید مورد توجه ما باشد. شایعات و ترفندها و حیله‌های رسانه‌ای نباید ما را در مسیر دشمن قرار دهد. نباید به سخنان دشمنان در رسانه‌ها اعتماد کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند انتخاب رهبر جدید اشاره کرد و گفت: از موضوعات و وظایف مهم همه ما در این روزهای حیاتی، خودداری از دخالت و پیش‌داوری در کار مجلس خبرگان رهبری است. دامن زدن به معرفی گزینه و یا نشر شایعات در این زمینه از جمله مسایل خطرناکی است که ولایت‌پذیری را دچار خدشه و یا خدای‌نکرده دچار تزلزل و اختلافات می‌کند. امروز وظیفه همه ماست کار را به اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری که همگی جز مجتهدان منتخب این ملت هستند بسپاریم و آن‌ها با نگاه امام زمان (عج) گزینه‌ای را انتخاب و معرفی خواهند کرد و همه ما نیز بر همین اساس ولایت‌پذیری خود را با بیعت با رهبر جدید اعلام خواهیم کرد. همه ما موظف هستیم که منتظر بمانیم تا رسانه رسمی و ملی کشور عزیزمان رهبر جدید را اعلام نماید و از هرگونه اظهار نظر احساسی و غیرمسئولانه در این خصوص پرهیز کنیم.

صاحبقرانی با تأکید بر لزوم تبیین و آگاهی‌بخشی به جامعه گفت: از وظایف مهم دیگری که بر عهده ماست، مسئله تبیین است؛ یعنی علاوه بر اینکه خودمان رعایت مسئله اتحاد و انسجام ملی را داریم، همچنین حواسمان هست که در مسئله انتخاب رهبری پیش‌داوری نکنیم. لازم است به‌طور گسترده در فضای اجتماع مردم را به وحدت و یکپارچگی و دعوت کنیم، مردم را به صبر و انتظار و گوش‌دل سپردن به انتخاب مجلس خبرگان رهبری دعوت کنیم. امروز جهاد ما مردم ایران، تبیین انسجام ملی و مبارزه با هرگونه اختلاف و چندقطبی شدن جامعه است. همه ما وظیفه داریم که جامعه را برای پذیرش رهبری آینده آماده کنیم و این بر عهده تک‌تک ملت ایران است. همه هم باید اولاً خودشان را و ثانیاً دیگران را نسبت به ولایت‌پذیری رهبر آینده که توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین خواهد شد آماده کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به حضور مردم در مراسم سوگواری اظهار کرد: الحمدلله مردم بزرگ ایران لحظات حساس ملی را خوب تشخیص می‌دهند و این روزها یک انسجام ملی ویژه‌ای پدید آمده و هرشب ملت مقاوم ایران در سوگواری امام شهید خود، همچنین پاسداشت انقلاب و راه رهبری در خیابان‌ها، میادین و مساجد حضور بی‌نظیری دارند. این حضور باعث انسجام بیشتر و پذیرش عمیق رهبری و جانشین امام شهید خواهد شد.