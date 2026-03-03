به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در پیامی شهادت آیت الله خامنه ای(قدرس سره) را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

خبر شهادت مظلومانه رهبر امت اسلام، عالمی مجاهد و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی الامام سید علی خامنه‌ای قدس سره الشریف در ماه مبارک رمضان و با دهان روزه موجب اندوه عمیق آزادگان عالم و علمای اعلام وعموم ملت شریف ایران گردید.

ایشان رهبری بی بدیل و جانشینی شایسته برای امام امت (ره )بود.

ایشان عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران سپری کردند و با تلاش های شبانه روزی خود درخت انقلاب اسلامی را به سایبانی وسیع برای امت اسلامی تبدیل نمودند.

اینجانب شهادت آن اسوه تقوا و عمل صالح را محضر آقا و مولایمان حضرت حجت بن الحسن العسگری عجل الله تعالی فرجه الشریف و امت اسلامی همچنین هم استانی های عزیز تسلیت گفته و به نمایندگی از جامعه تبلیغی اعم از مبلغین مداحان متولیان امور قرآنی و هیآت مذهبی با ملت بزرگ اعلام همبستگی نموده واعلام می دارم که ما بر اتحاد و یکدلی باوری عمیق داشته و همدلی را امری ضروری می دانیم.

بی تردید امروز ادامه راه آن امام شهید پیروی از فرمایشات و منویات ایشان در صیانت از انقلاب اسلامی و حمایت کامل از سیاست ها و تدابیر شورای موقت رهبری است.

نسأل الله منازل الشهداء

هادی صاحبقرانی گلستانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی