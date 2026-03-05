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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

پیکر شهید «علی عبدالهی» در تهران تشییع شد

پیکر شهید «علی عبدالهی» در تهران تشییع شد

تهران- پیکر شهید «علی عبدالهی»، از نیروهای اورژانس تهران که حین خدمت‌رسانی جان خود را از دست داد، با حضور مسئولان و همکاران تشییع و در آرامگاه ابدی خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید «علی عبدالهی»، از نیروهای ناحیه غرب اورژانس استان تهران که در حین انجام مأموریت و خدمت به هموطنان جان خود را از دست داد، امروز پنجشنبه با حضور مسئولان، همکاران و خانواده آن مرحوم تشییع شد و در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد.

در این مراسم، حاضران با ادای احترام به مقام والای این نیروی فداکار، از سال‌ها تلاش و ایثار وی در خدمت‌رسانی به مردم تجلیل کردند. شهید عبدالهی طی سال‌های خدمت خود همواره در مسیر کمک به هموطنان گام برداشته و جان خود را در راه انجام وظیفه فدا کرد.

همکاران و مسئولان اورژانس استان تهران نیز در این آیین با یادآوری خدمات ارزشمند شهید عبدالهی، بر تداوم راه خدمت‌رسانی صادقانه و خستگی‌ناپذیر به مردم تأکید کردند.

پیکر شهید «علی عبدالهی» در تهران تشییع شد

کد مطلب 6766120

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