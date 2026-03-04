به گزارش خبرنگار مهر، این روایت، قصه‌ی آتش ناجیان است؛ این آتش تن و جان ناجیان را سوزاند و آنها را به شهادت رساند.

آنچه در روزهای اخیر برای نیروهای اورژانس و اورژانس رخ داده، فراتر از یک حادثه مقطعی یا خسارت صرف به چند دستگاه آمبولانس است.

در میانه حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گروهی بی‌ادعا، آرام و استوار در خط مقدم ایستاده‌اند؛ آنهایی که سلاح‌شان نه تفنگ، بلکه دویدن و رسیدن به مصدومان است. آری؛ اینان نیروهای شجاع اورژانس هستند.

نیروهای فوریت‌های پزشکی، در لحظاتی که بسیاری در جست‌وجوی پناهگاه هستند، خود را به دل حادثه می‌رسانند و در این بین در تلاش برای نجات جان هموطنان خودشان طعمه موشک های دشمن می شوند.

حمله رژیم صهیونیستی به آمبولانس‌ها و امدادگران، در واقع تعرض مستقیم به یکی از حیاتی‌ترین ارکان نظام سلامت کشور محسوب می‌شود؛ نهادی که مأموریت آن نجات جان انسان‌ها بدون هیچ‌گونه تفکیک، قضاوت یا وابستگی فکری و سیاسی است.

تخریب تجهیزات امدادی، آتش‌سوزی آمبولانس‌ها و ضرب و شتم نیروهای درمانی، نه‌تنها جان امدادگران را به خطر انداخته، بلکه سلامت بیماران و امنیت درمانی جامعه را نیز به‌طور جدی تهدید کرده است.

بر اساس روایت نیروهای میدانی اورژانس، گستردگی خسارات وارده طی مدت‌زمانی کوتاه، نشان‌دهنده عمق بحران و لزوم بازنگری جدی در تأمین امنیت تیم‌های امدادی است و از کار افتادن آمبولانس ها ، آن هم در شرایطی که هر دقیقه می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی باشد، به‌معنای کاهش توان پاسخ‌گویی اورژانس به مأموریت‌های حیاتی و افزایش فشار مضاعف بر نیروهای باقی‌مانده است.

نیروهایی که با وجود خستگی، آسیب جسمی و فشارهای روانی، همچنان در میدان خدمت حاضرند.

در پی حملات هوایی روز گذشته، ساختمان مرکزی سازمان اورژانس استان تهران در خیابان ایرانشهر دچار آسیب جدی شد.

این حادثه منجر به آسیب دیدن چندین دستگاه آمبولانس و خودروی پشتیبانی، سوختن یک دستگاه آمبولانس و از مدار خدمت‌رسانی خارج شدن هشت خودروی عملیاتی شد.

محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، در این حادثه از ناحیه دست و کمر آسیب دید. با وجود شرایط جسمی این مسئول، او امروز در مرکز ارتباطات و راهبری آمبولانس (دیسپچ ۱۱۵) حاضر شد و از این مرکز بازدید کرد.

با وجود آسیب جدی ساختمان مرکزی و انتقال مرکز عملیات به مکان دیگری، سازمان اورژانس تهران تأکید کرد که خدمات ارائه شده به شهروندان بدون وقفه و با تمام ظرفیت ادامه دارد.

همچنین اعلام شد که تمهیدات لازم برای جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده و بازگشت کامل ناوگان به چرخه عملیات در حال انجام است تا کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات حیاتی به مردم ایجاد نشود.

شهادت کارشناس اورژانس تهران در پی حملات موشکی اسرائیل

در این بین کارشناسان اورژانس از حملات جان سالم به در نبردند و یک کارشناس اورژانس تهران در پی حملات موشکی اسرائیل شهید شد.

علی عبداللهی از کارشناسان عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران، در پی حملات وحشیانه موشکی اسرائیل و آمریکای جنایتکار در حین خدمت رسانی، جان خود را در راه نجات هموطنان فدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید و آسمانی شد.

اورژانس تهران اعلام کرد که در جریان حملات اخیر اسرائیل و آمریکا، یک دستگاه آمبولانس متعلق به اورژانس استان تهران به‌طور کامل در آتش سوخت و ما یک دستگاه آمبولانس دیگر را در جریان حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی از دست دادیم.

اما با این حال نیروهای اورژانس پی در پی در تلاش برای جان مصدومان هستند و سازمان اورژانس تهران از تداوم بی‌وقفه خدمات این سازمان با وجود آسیب‌ها در حملات اعلام آمادگی کرد.

این سازمان اعلام کرد: در پی حملات اخیر اسرائیل و آمریکا، با وجود آسیب‌دیدگی چند دستگاه آمبولانس و خودروی پشتیبانی و زخمی شدن تعدادی از کارکنان، خدمات‌رسانی اورژانس استان تهران بدون وقفه و با تمام توان ادامه دارد.

حال تمهیدات لازم برای جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده و بازگشت کامل ناوگان به چرخه عملیات در حال انجام است تا کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات حیاتی به مردم ایجاد نشود و مردم از بابت نگرانی نداشته باشند.

به گزارش مهر؛ روزهایی که آسمان کشور زیر سایه تهدید دشمنان قرار گرفته، صدای بی‌صدای نیروهای شجاع و دلیر اورژانس فریادی است از جنس عشق، غیرت و تعهد؛ آنان نه تنها در برابر زخم‌های جسمی ایستاده‌اند، بلکه مرهمی بر دل‌های مضطرب و نگران ملت نیز هستند تا زخم های آنان را مداوا کنند.