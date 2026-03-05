نجفی: اتحاد ملی دشمنان ایران را ناامید می کند؛لزوم تداوم حضور در میدان

سعید نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ایران کشوری با تمدن و ریشه دار است که بعد از انقلاب اسلامی نیز پله پیشرفت و ترقی را در بخش های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و … با وجود تحریم های ظالمانه طی کرده است، اظهار کرد: این موضوع همیشه موجب خشم و عصبانیت استکبار جهانی از قدرتمند شدن هر روز ایران بزرگ بوده و هست.

وی ادامه داد: در طول ۵ دهه گذشته برای جلوگیری از پیشرفت های مختلف و شکل گیری ایران قوی از تمام ابزارها و اهرم ها استفاده کرده اند تا انقلاب اسلامی و نظام را تضعیف و در نهایت براندازند.

نجفی یادآور شد: در جنگ اخیر نیز با شهادت قائد امت دشمن فکر می‌کرد نظام تضعیف شده و مردم با آنها همراهی می کنند، اما پیوند عمیق عاطفی بین امام و امت که نه فقط ناشی از شور بلکه مبتنی بر شعور ملت با عزت ایران است خیلی زود درک کرده و متوجه شدند دچار خطا شده اند.

انسجام ملی رمز خنثی کردن سیاست تجزیه طلبی دشمن علیه ایران اسلامی است

این استاد دانشگاه عنوان کرد: امروز دشمن در پی شکست استراتژی خود که با اغتشاشات آغاز کرده بود، به دنبال ایجاد جنگ و اختلاف داخلی است و تلاش دارد با ایجاد ناامنی داخلی و سیاست تجزیه طلبی راهبردهای خود را پیش ببرند.

نجفی گفت: همانند این ۵ دهه اتحاد، انسجام و همدلی مردم به خصوص دراین چند روزه گذشته با حضور باشکوه و حماسی در میادین وخیابان های اصلی شهرها در سوگ رهبر شهید بار دیگر این‌ محاسبات استکبار در راس آن آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب وکودک کش را نیز نقش بر آب کرد.



وی با تاکید بر سیاست تجزیه طلبی استکبار جهانی در خاورمیانه عنوان کرد: این سیاست چندین دهه در این منطقه دنبال می شود که نمونه های آن در کشورهای منطقه قابل مشاهده است،امروز در پی تمام شکست های نظامی در ایران اسلامی نیز به دنبال سیاست تجزیه طلبی هستند.

رهبر شهید عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را با خون خود امضا کردند

مسئول رسانه استادان دانشگاه های آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت حضور میدانی مردم به خصوص آیین‌هایی که نماد انسجام ملی است در سطح میادین شهرهای کشور اضافه کرد: قرار بود همه ما فدایی رهبر شهید انقلاب باشیم اما ایشان با خون خود مسیر عزت و اقتدار اسلامی را امضا کردند بعد از ایشان نیز حضور مردم در میدان باید همچنان برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن تداوم داشته باشد.

نجفی باطل‌السحر سناریوی ایجاد ناامنی و تحرکات تجزیه طلبی دشمن را باقی ماندن و حضورهای منظم شبانه مردم در میادین شهرها دانست و تاکید کرد: این را بر خود فریضه بدانیم که بعد از افطار به میادین و خیابان‌های شهر بیاییم و تا نتیجه‌بخشی و پیروزی این دفاع مقدس در صحنه بمانیم چرا که این کم هزینه ترین راهکار در این شرایط است.

لزوم تداوم حضور ملت به صورت منظم در میدان تا حصول پیروزی نهایی

این استاد دانشگاه حضور مردم در صحنه را نه تنها شور بلکه شعور و بصیرت مردم ایران نیز دانست و اضافه کرد: مردم امروز همانند گذشته نشان داده اند تا آخرین قطره خون پای آرمان های والای انقلاب و نظام و ولایت فقیه مانده اند.

نجفی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ اتحاد و انسجام ملی افزود: امروز به عنوان پیروان واقعی این مکتب واجب است بر این تاکیدات عمل کرده و پشتیبان نیروهای نظامی که در میدان نبرد دفاع جانانه می کنند ما مردم‌ نیز با حضور در میدان از اصل نظام و انقلاب دفاع کنیم.

مسئول رسانه استادان دانشگاه های آذربایجان غربی با اشاره به شکست معادلات نظامی رژیم غاصب اسرائیل و آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر و دنبال کردن راهکار ایجاد ناامنی و تجزیه ایران اسلامی گفت: تاریخ و تمدن کهن ایران و ریشه‌های اسلامی این مرز و بوم نشان داده مردم با عزت و بصیر ایران با اتحاد ملی هیچ‌گاه اجازه چنین جسارتی را به دشمنان نداده و نخواهند داد.