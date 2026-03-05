به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بعد از ظهر پنجشنبه در برنامه جنگ رمضان با تسلیت شهادت امام امت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای حضرت آقا کمتر از شهادت حیف بود؛ ایشان بیش از ۷۰ سال به دنبال شهادت دویده بود و ۷۰ سال جهاد کرده بود و با شیاطین مبارزه کرده بود.

وی با بیان اینکه در موقعیت جنگ بدر هستیم و دشمن به سختی شکست خواهد خورد اضافه کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه هم شکست خوردند و آنجا هم یک خطای محاسباتی داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تصور می‌کردند اگر راس نظام و راس این حرم را بزنند کشور دچار فروپاشی می‌شود ولی شاید بزرگترین میراث یا یکی از بزرگ‌ترین میراث‌های امام خامنه‌ای این ساختار مستحکم جمهوری اسلامی ایران بود که به پشتوانه ملت محقق شده است.

رضایی بیان کرد: حتی در این شرایطی که رهبرمان را از دست دادیم همه بلافاصله بعد از آن اتفاق صبح شنبه به وظایفشان عمل کردند، به دشمن پاسخ دادیم و ایستادیم و روز به روز که جلو می‌رویم به فتوحات بیشتری دست پیدا می‌کنیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه سامانه‌های پدافندی و راداری دشمن را در منطقه نابود کردیم به نحوی که آمریکایی‌ها درخواست کردند از کره جنوبی و ژاپن سامانه‌های پدافندشان منتقل شده و در اینجا مستقر شود.

وی با بیان اینکه صدها سرباز دشمن به هلاکت رسیده است تاکید کرد: پاره‌ای از واقعیت‌ها را نه به افکار عمومی خودشان و نه به دنیا گفتند. به موازات جنگ نظامی یک پروپاگاندا، جنگ روانی و جنگ شناختی سنگینی سنگین تر از آن علیه ملت ما در جریان است. دشمن تلاش دارد که از خودشان یک چهره پیروز و از ما یک چهره شکست خورده بسازند.

رضایی با بیان اینکه ناو آمریکا را هدف دادیم و غیر عملیاتی شد افزود: در دریا به جایی رسیدیم که الان فاصله نزدیک‌ترین شناور یا ناو یا ناو شکن آمریکایی با ما حداقل ۸۰۰ مایل است و و هیچ هیچ شناور رزمی آمریکایی در خلیج فارس الان وجود ندارد.

وی گفت: آنها مدرسه دخترانه ما را بمباران می‌کنند ولی ما ناو و سامانه‌های پدافندی و راداری آنها را نابود می‌کنیم. آن‌ها ساختمان‌های مسکونی، سوله‌های خالی و شهرک صنعتی، کلانتری را می‌زنند ولی ایران پایگاه‌های آمریکایی را نابود کرده و به جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی حمله می‌کنیم.

ایران برای یک جنگ بلند مدت آماده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما سربازان آمریکایی را می‌کشیم ولی آنها مردم بی دفاع و دانش آموزان را مورد هدف قرار می‌دهند. این واقعیت میدان است.

وی اضافه کرد: امروز مثل روز اول شاید نیاز نداریم که به تعداد انبوه موشک به سمت دشمن شلیک کنیم چون وقتی آن سامانه پدافندی دارند تعداد زیادی موشک باید شلیک شود و رهگیری کند که بخشی به هدف اصابت کند ولی الان دیگر دشمن پدافندی ندارد و پدافند دشمن نابود شده است .

رضایی افزود: دشمن ادعا دارد که توان نیروی دریایی ایران را نابود کرده است؛ اگر نیروی دریایی ایران را نابود کردید پس چرا نمی‌توانید نفت را از خلیج فارس صادر کنید.

وی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ بلند مدت آماده است ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه تجربه بسیار ارزشمندی برای ما بود و اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به گذشته داریم. توان ما تحلیل نرفته بلکه تجربه این روزهای اخیر هم به آن اضافه شده است.

رضایی اظهار کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه حضرت آقا دستور دادند که به سمت تولید انبوه مهمات برویم و ما امروز به لحاظ ذخایر راهبردی کم نداریم و تا زمانی خواهیم جنگید که دیگر جنگی بر ما تحمیل نشود و این یک اصل راهبردی برای امروز در جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: قرار نیست که هر روزی یک اهریمنی علیه ما عملیاتی انجام دهد؛ تا آنجایی خواهیم جنگید که دشمن از این منطقه اخراج شود. آمریکایی‌ها که دهه‌های مختلفی بود حضور نظامی در خلیج فارس داشتند الان احدی از آمریکایی‌ها در خلیج فارس نیست و حتی کارمندان دیپلماتیک و شهروندانشان هم از این منطقه فرار کردند.

برای امنیت مردم و آینده فرزندانمان می‌جنگیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تکلیف جنگ آن زمانی یک‌سره خواهد شد که ما از امنیت ملی و امنیت مردم مطمئن باشیم و به این نتیجه برسیم که دیگه جنگ رخ نخواهد داد.

وی با بیان اینکه امروز برای صلح می‌جنگیم تصریح کرد: برای امنیت مردم و برای آینده فرزندانمان می‌جنگیم؛ می‌جنگیم تا این کشورها، تروریست‌ها، اراذل و اوباش دیگران چشم طمعی به ایران نداشته باشند.

وی ادامه داد: در این جنگ نیروی هوایی، هوافضا، نیرو دریایی درگیر جنگ با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها است اما ماموریت نیروی زمینی معطوف به مرزها است و ظرفیت های بسیار خوبی هم در مرزبانی است.

رضایی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های دفاعی و امنیتی برای حراست از مرزها بسیار قوی است افزود: تا این لحظه در واقع کسی وارد مرز ما نشده و توانی برای عملیات ندارند اما اگر حالا به هر دلیلی تحرکی هم انجام دهند توان این را داریم که آنها را در نطفه خفه کنیم.

وی اضافه کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در روزهای جنگ جلسات فوق العاده برگزار کرده و هم آخرین وضعیت میدان را بررسی کرده است. کمیسیون در حال بررسی طرح‌هایی برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح است.

نماینده دشتستان خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس تمام قد با همه توان پشت سر نیروهای مسلح هستیم و اطمینان داریم که به پیروزی خواهیم رسید.

مردم ایران هوشیارانه در وسط میدان هستند

وی اضافه کرد: دست و پای ملت بزرگ ایران را می‌بوسم که هوشیارانه این روزها در وسط میدان هستند؛ در مساجد مراسم‌ و در میدان‌ها هستند و هر شب تعداد آنها افزایش پیدا می‌کند. حضور مردم امنیت ساز است و محاسبات دشمن را تغییر می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه مردم مطالبه دارند که با دشمن مذاکره نکنیم اضافه کرد: خبر مذاکره به شدت مردم را خشمگین و عصبانی کرده و انتظار دارند که انتقام شهادت رهبر بزرگمان را از این جانیان منطقه بگیریم.

رضایی افزود: به اندازه‌ای که دشمن از ملت ایران و نیروهای مسلح ما می‌ترسد ما سر سوزنی از آن نگرانی نداریم. دشمن ترسو است و از جنگ روانی و شناختی دشمن هم نباید هراسی داشته باشیم.

وی ادامه داد: تا تنبیه کامل متجاوز و جنایتکار و دشمن صهیونیستی و آمریکایی خواهیم جنگید تا به جایی برسیم که دیگر جنگی علیه ما اتفاق نیفتد و امنیت ملی ایران برای همیشه تثبیت شود.