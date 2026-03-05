به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، عصر امروز - پنج شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴- با بیان اینکه دشمن آمریکایی-صهیونیستی تاکنون ۲۲۰ نقطه تهران را مورد هدف قرار داده است، اظهار کرد: دشمن کم آورده و مناطق مسکونی را مورد هدف قرار داده است. ما چند بار جلساتی برای مجتمع شهید بروجردی برای تحویل واحدها به مردم برگزار کردیم تا پس از پایان سال برای این مجتمع ها پایان کار صادر کنیم.

۲۱ نقطه مسکونی مورد آسیب قرار گرفته است

وی افزود: ۲۱ نقطه مسکونی مورد آسیب قرار گرفته و امروز هم به ورزشگاه ها روی آورده است. ورزشگاه آزادی و سه ورزشگاه ما در کنار سوله بحران مورد هدف قرار گرفته است. وسایل مورد نیاز بحران در این سوله ها نگهداری می شود تا امکان زیست حداقلی فراهم شود.

۳ مرکز کوثر آسیب دیده اند

زاکانی با بیان اینکه به مراکز کوثر نیز حمله شده است، خاطرنشان کرد: ۱۲۰ مرکز کوثر برای خدمات رسانی به بانوان سرپرست خانوار فعالیت می کنند که تاکنون سه مرکز آسیب دیده اند. چند روز پیش ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ مورد حمله قرار گرفت. شهرداری منطقه ۱۸ که هیچ ارزش نظامی ندارد امروز مورد اصابت قرار گرفت. شبکه اطلاعاتی آنها تمام شده و خود را به در و دیوار می زند.

شهردار تهران اعلام کرد: شکست مطلق دشمن نمایان شده و شهادت رهبر شهیدمان معادلات را به هم زده است. ما امروز در موضع مظلومیت قرار داریم.

اسکان ۷۲۵ نفر از آسیب دیدگان در هتل ها تاکنون

وی با اشاره به اسکان ۷۲۵ نفر از آسیب دیدگان در هتل ها، خاطرنشان کرد: هرجا آسیب می بیند میدان در دست شهرداری و مسئول میدان آتش نشانی است. تا وقتی عنصر انسانی چه زنده، چه مجروح و چه شهید در محل حضور داشته باشد آواربرداری را ادامه می‌دهیم و تمام امکانات خود را به میان آورده ایم.

زاکانی با بیان اینکه سامانه ۱۳۷ و شهرزاد برای دریافت خدمات پیش بینی شده اند، اظهار کرد: ما دستورالعمل ها را ابلاغ کرده ایم. دشمن صهیونی - آمریکایی هر جنایتی می خواهند انجام دهند اما بدانند که ما مسئول شهر هستیم و خسارات را جبران می کنیم.

در تلاشیم مردم ما آسیبی بیشتر از آسیب وارد شده از سوی دشمنان تحمل نکنند

شهردار تهران با تأکید بر اینکه ما همچون جنگ ۱۲ روزه که هشت هزار و ۹۲۰ واحد آسیب دیده بود، به منازل آسیب دیده این جنگ نیز خدمات رسانی می کنیم، یادآور شد: ما در تلاش هستیم که مردم آسیبی بیشتر از آسیب وارد شده از سوی دشمنان را تحمل نکنند.

۸۱ ایستگاه مترو قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه را دارد

وی در خصوص وضعیت پناهگاه ها در تهران، گفت: ما پس از جنگ ۱۲ روزه موضوع پناهگاه سازی را آغاز کردیم. قبل از آن برنامه ای در این زمینه وجود داشت. بنای ما پارکینگ - پناهگاه بود. علاوه بر این ایستگاه های مترو برای پناه گرفتن مردم پیش بینی شد. تمام ایستگاه ها اقتضای خدمت رسانی در زمان جنگ را ندارد و ۸۱ ایستگاه از این اقتضا برخوردار هستند.

زاکانی با بیان اینکه ما اقدامات مربوط به اطلاع رسانی پناهگاه های خود را انجام دادیم، یادآور شد: دو روز پیش جلسه ای داشتیم و قرار بر این شد که هر تعداد فضای پناهگاهی خصوصی وجود دارد به مردم اطلاع رسانی کنیم.

شهردار تهران تأکید کرد: بنده امروز از ۶ منطقه بازدید کردم و محل اصابت ها و همچنین میادین میوه و تره بار را مورد بازدید قرار دادم. خدمات در این میادین قابل اعتنا بود. تنوع محصولات در میادین بسیار عالی بود.

وی همچنین تصریح کرد: در فروشگاه های شهروند و میادین یکپارچه بسیج شده ایم. ما ماه ها قبل برنامه ریزی کردیم و بخشی را به عنوان ذخایر شهر در نظر گرفتیم. امروز سیب زمینی هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان به فروش رفت. دو روز پیش که موج گرانی در حال شکل گیری بود سریعاً ذخایر را عرضه کردیم تا قیمت کنترل شود.

زاکانی ادامه داد: ما شش دسته خدمت داریم. یک دسته نظافت و آراستگی شهر است. در چنین اتفاقاتی بخشی از ظرفیت به سمت بحران می رود و خلأهای حداقلی رخ می دهد. ما تدبیر کرده بودیم که این بخش همچون گذشته کار خود را انجام دهد و اگر موردی وجود داشته باشد تذکر می دهیم.

وی با بیان اینکه دسته دوم خدمات رسانی روزمره همچون فروشگاه های شهروند و میادین میوه و تره بار است، گفت: با تدابیر پیش بینی شده تمام موارد در این بخش ساماندهی شده است. ما خرما را سه ماه قبل و میوه شب عید را دو ماه قبل خریداری کرده ایم. ما پیش بینی های لازم را برای دو تا سه ماه انجام داده ایم. در این بخش ممکن است ساعات تغییر کرده باشد. از هشت صبح تا ۱۶ خدمات رسانی در میادین انجام می شود.

شهردار تهران تأکید کرد: دسته سوم در مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی است که بدون کاهش خدمات رسانی در حال ارائه خدمت هستیم. در مواردی همچون شب های قدر خدمت رسانی را تا اذان صبح پیش بینی کرده ایم. برای ایام وداع امام شهید نیز این خدمات ارائه خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه دسته چهارم خدمات اضطراری همچون آتش نشانی است، تصریح کرد: در کنار تمام این موارد جنگ را داریم که ورای همه اقدامات ماست. تمام امکانات ما در مناطق پیش بینی شده که به سرعت در محل حضور یابیم و شرایط را تعیین تکلیف کنیم تا به سمتی برویم که برای مردم اطمینان حاصل شود که نهایت تلاش برای خدمات رسانی را به کار می گیریم.

وی با تأکید بر اینکه خون رهبر شهید ما تا ابد در کشور جاری و ساری است و دشمن به جایی نمی رسد، خاطرنشان کرد: انتقام همچنان پابرجاست و آنها همچنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

هر خسارتی به منازل توسط شهرداری ارزیابی خواهد شد

شهردار تهران با بیان اینکه ما در کنار تمام این اقدامات، سازندگی را پیش بینی کرده ایم، گفت: ما بعد از جنگ ۱۲ روزه داوطلبانه وارد بازسازی خانه های مردم شدیم. امروز هم به دولت می گوییم که این کار شهرداری است و با افتخار آن را قبول می کند. ما فرم های آماده از قبل را پیش بینی کرده ایم. مأموریت در روزهای آینده آغاز می شود و هر خسارتی به منازل توسط شهرداری ارزیابی خواهد شد.

زاکانی ادامه داد: تقسیمات همچون جنگ ۱۲ روزه بین شهرداری و دولت انجام خواهد شد و اسکان خانوارها در این مرحله انجام می شود. ما با تمام وجود در خدمت مردم هستیم. خوش سابقگی ما در خدمت رسانی به هشت هزار و ۹۲۰ خانوار در جنگ ۱۲ روزه مشخص شده است.

جبران خسارات وارده به ابنیه شهروندان

شهردار تهران با اشاره به آسیب دیدگی برخی مغازه های شخصی، تصریح کرد: ما این مغازه ها را نیز بازسازی می کنیم. ۳۱ منزل مسکونی در اتفاقات دی ماه آسیب دید که جبران خسارت را بر عهده گرفتیم. ما در خدمت مردم هستیم.

جز پیروزی به هیچ چیزی فکر نمی کنیم زیرا شکست دشمن قطعی است

زاکانی با بیان اینکه سرمایه ما امام شهید و تمام شهدا هستند، گفت: امروز دشمن متحیر است که با چه موجودیتی مواجه است. ایران با دو قدرت اتمی می جنگد و با افتخار به مواضع آن در هفت کشور خسارت زده است. این جنگ برای ما موجودیتی است و اینگونه نیست که کسی از خواب بیدار شود و از آتش بس سخن بگوید. ما جز پیروزی به هیچ چیزی فکر نمی کنیم و شکست دشمن قطعی است. دشمن دوام نخواهد آورد و اگر هم دوام آورد مستأصل خواهد بود و منطقه را با درماندگی ترک خواهد کرد.

وی افزود: چهره دشمن از نظر جنایت و عدم تعهد پای میز مذاکره پیداست و از هر جهت جز خباثت و جنایت چیزی نمی بینیم. از سپاه قهرمان و ارتش پایدار و نیروهای امنیتی تقدیر می کنیم. هریک از این ها دسته گل هایی هستند که جان خود را در دست گرفته اند که مقابل آدمخواران بایستند.

محدثه کرمی: زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط به گونه ای است که پیروزی قطعی شامل حال ما خواهد بود. اتفاقات پیرامون ما و دست و پایی که می زنند دست و پای آخرشان است. آنها ۴۷ سال تهدید کردند و امروز نشان دادیم که سیلی محکمی می‌خورند. ما در جنگ پیروز می شویم و شکست آنها یعنی تحریم بی تحریم. انرژی هسته ای حق مسلم ماست و آمریکا باید از منطقه سریع‌تر اخراج شود. مسیر کشور در مدار درست اداره است و مسئولین در خدمت هستند. لحظه به لحظه وجود ما فدای امام شهیدمان که بی نظیر بودند.