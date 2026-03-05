مدیریت شهری پایدار ؛ عامل اصلی تعادل قیمت در بازار

پرویز سروری نائب، رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در جنگ ها مهم است ، تاب آوری شهرهاست.

وی ادامه داد: در چند روز اخیر ، که به مکان‌های مختلف سرکشی کردیم و خدمت خادمان ملت خسته نباشید گفتیم ، متوجه روحیه بانشاط و زنده مردم حتی با وجود حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل شدم.

سروری افزود: مردم بدون هیچ هراس و ناامیدی در حال انجام کنش های مثبت برای کشور و انقلاب هستند.

وی بیان کرد: در بازدیدی که به همراه نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران، احمد صادقی دبیر کمیته شفافیت و شورای استان ها، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و علوی دبیر کمیته فرهنگی شورای شهر تهران از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار داشتیم ، مشاهده می‌شد که کارمندان این مراکز خدماتی که اغلب هم بانوان بودند ، با روحیه بالا و آمادگی زیاد تا ۸ شب مشغول خدمت‌رسانی به هموطنان خود بودند و احساس خوبی داشتند که در این شرایط بحرانی که دشمن به دنبال این است که اراده ملت را بشکند ، آنها با اراده پولادین خود کمر دشمن را خم می‌کنند.

سروری همچنین خاطرنشان کرد: تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجهز بودند و با بازدیدی که از انبارهای آنها نیز داشتیم تمامی امکانات معیشت مردم فراهم بود.

به گفته نائب رئیس شورای شهر تهران ، تمامی این موارد به دلیل مدیریت شهری است که از ماه‌ها قبل برنامه ریزی شده که اکنون نتیجه آن را در فراهم بودن امکانات معیشت مردم می‌بینیم.

وی دلیل تعادل قیمت‌ها را همین مدیریت شهری دانست و افزود: با توجه به اینکه در زمان جنگ ، عموعا اقلام مصرفی افزایش قیمت چشمگیری پیدا می‌کنند ، این فراوانی اقلام و امکانات است که باعث شده تعادل قیمت‌ها در بازار برقرار شود و کمبودی نباشد تا مردم استفاده مفیدی داشته باشند.