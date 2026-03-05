https://mehrnews.com/x3bx6b ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷ کد مطلب 6766222 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷ تشییع پیکر دانش آموز شهید محمد لقمانی در دهستان رودخانه رودان رودان-پیکر دانش آموز شهید محمد لقمانی در دهستان رودخانه شهرستان رودان برروی دستان مردم تشییع شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6766222 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم تشییع ۵ شهید بعد از نماز جمعه همدان همایش دوچرخه سواری دانش آموزی رودان به یاددانش آموزان شهید میناب وداع با «مهدی عالی»؛ تشییع پیکر مدافع وطن فردا در گرگان برگزار میشود برچسبها هرمزگان رودان.هرمزگان مراسم تشییع تشییع شهدا
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