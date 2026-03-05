  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

تشییع پیکر دانش آموز شهید محمد لقمانی در دهستان‌ رودخانه‌ رودان

تشییع پیکر دانش آموز شهید محمد لقمانی در دهستان‌ رودخانه‌ رودان

رودان-پیکر دانش آموز شهید محمد لقمانی در دهستان‌ رودخانه‌ شهرستان رودان برروی دستان مردم تشییع شد.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6766222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها