تاکید وزیر انرژی روسیه بر توسعه روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی تسویلیوف» وزیر انرژی روسیه برای ابراز تسلیت به طرف ایرانی و امضای دفتر یادبود شهادت مقام معظم رهبری، به اقامتگاه سفیر ایران در مسکو رفت.

وی به خبرنگاران گفت که روسیه قصد دارد همکاری اقتصادی با ایران در پروژه های جدید را ادامه دهد.

وزیر انرژی روسیه افزود: این مسیرهای همکاری، هر چقدر هم که چالش وجود داشته باشد، متوقف نخواهند شد. بنابراین ما همکاری با ایران را ادامه خواهیم داد. اخیراً در چارچوب کمیسیون بین‌دولتی یک توافق مشترک امضا کرده‌ایم و برنامه زمانی اجرای تمام حوزه‌های توافق‌شده را تعیین کرده‌ایم. با وجود همه این چالش‌ها تلاش خواهیم کرد به این برنامه زمانی پایبند بمانیم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی روز شنبه با تجاوز به خاک ایران، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم را به شهادت رساندند. نیروهای مسلح ایران در پاسخ به این جنایات، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا را هدف قرار دادند.