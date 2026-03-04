به گزارش خبرگزاری مهر،«مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا بامداد چهارشنبه وضعیت جاری را شکست دیگری در نظم جهانی دانست و تاکید کرد که آمریکا و اسرائیل بدون سازمان ملل و متحدانشان علیه ایران وارد عمل شدند.

وی با ادعای اینکه کانادا از پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند، افزود که از کشورش برای مشارکت در حمله به ایران درخواستی نشد و قبل از آن به اوتاوا اطلاعی داده نشده بود.

کارنی افزود: «به نظر می‌رسد که این اقدامات با قوانین بین‌المللی ناسازگار است و باید یادآوری کنیم که قوانین بین‌المللی الزام‌آور است.»

نخست وزیر کانادا تصریح کرد که قوانین بین‌المللی «خصوصا در مورد غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی الزام‌آور است و همه طرف باید آنها را رعایت کنند. ما خواستار کاهش تنش هستیم و آماده کمک به آن هستیم.»

وی با تاکید بر اینکه حل بحران مستلزم تعهد به یک راه حل سیاسی فراگیر است، اضافه کرد: تعامل دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ امری ضروری است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی از بامداد روز نهم اسفند تجاوز خود علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و این حمله در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.