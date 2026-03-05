سردار موسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در زندان گرمسار خبر داد و ابراز کرد: این حریق عصر امروز پنجشنبه رخ داده و بلافاصله عوامل آتش نشانی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی از اطفای حریق با عکس العمل به موقع ماموران آتش نشانی و امدادی خبر داد و افزود: این حادثه تلفات جانی نداشته است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این آتش سوزی سهوی رخ داده و لذا مردم نباید به شایعات معاندان و دشمنان توجه کنند، گفت: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

حسینی همچنین افزود: همه چیز در این زندان تحت کنترل است.