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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

مهار آتش‌سوزی در زندان گرمسار؛ تلفات جانی نداشتیم

مهار آتش‌سوزی در زندان گرمسار؛ تلفات جانی نداشتیم

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از وقوع یک فقره آتش‌سوزی سهوی در زندان گرمسار خبر داد و گفت: این حادثه با حضور به موقع عوامل امدادی و بدون هیچ گونه تلفات جانی مهار شد.

سردار موسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در زندان گرمسار خبر داد و ابراز کرد: این حریق عصر امروز پنجشنبه رخ داده و بلافاصله عوامل آتش نشانی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی از اطفای حریق با عکس العمل به موقع ماموران آتش نشانی و امدادی خبر داد و افزود: این حادثه تلفات جانی نداشته است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این آتش سوزی سهوی رخ داده و لذا مردم نباید به شایعات معاندان و دشمنان توجه کنند، گفت: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

حسینی همچنین افزود: همه چیز در این زندان تحت کنترل است.

کد مطلب 6766266

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