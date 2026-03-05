زندانیان گرمسار در سلامت کامل؛ علت وقوع حریق در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب پنجشنبه در بازدید از زندان مرکزی گرمسار با اشاره به اینکه این زندان ساعاتی پیش دچار حریق شد، ابراز داشت: با حضور به موقع عوامل امدادی به سرعت آتش مهار شده است.

وی با اشاره به اینکه حریق به صورت سهوی ایجاد شده است، افزود: علت اصلی وقوع آن در دست بررسی عوامل آتش نشانی گرمسار است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه هیچ آسیب و مشکلی متوجه زندانیان نشده است، اضافه کرد: حال همه زندانیان در بند خوب و مساعد گزارش شده و همه در سلامت کامل هستند.

همتی تاکید کرد: از همه هموطنان درخواست داریم در شرایط جنگی اخبار را از مبادی رسمی دریافت و از دست زدن به هر گونه شایعات به طور جد پرهیز کنند.