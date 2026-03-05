  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

زندانیان گرمسار در سلامت کامل؛ علت وقوع حریق در دست بررسی است

زندانیان گرمسار در سلامت کامل؛ علت وقوع حریق در دست بررسی است

گرمسار- فرماندار گرمسار از سلامت همه زندانیان دربند در پی وقوع حریق سهوی در این شهر خبر داد و گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب پنجشنبه در بازدید از زندان مرکزی گرمسار با اشاره به اینکه این زندان ساعاتی پیش دچار حریق شد، ابراز داشت: با حضور به موقع عوامل امدادی به سرعت آتش مهار شده است.

وی با اشاره به اینکه حریق به صورت سهوی ایجاد شده است، افزود: علت اصلی وقوع آن در دست بررسی عوامل آتش نشانی گرمسار است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه هیچ آسیب و مشکلی متوجه زندانیان نشده است، اضافه کرد: حال همه زندانیان در بند خوب و مساعد گزارش شده و همه در سلامت کامل هستند.

همتی تاکید کرد: از همه هموطنان درخواست داریم در شرایط جنگی اخبار را از مبادی رسمی دریافت و از دست زدن به هر گونه شایعات به طور جد پرهیز کنند.

کد مطلب 6766336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها