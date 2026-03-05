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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

آخرین وضعیت آذربایجان شرقی در روز ششم درگیری‌ها اعلام شد

آخرین وضعیت آذربایجان شرقی در روز ششم درگیری‌ها اعلام شد

تبریز-مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای، آمار شهدا و مجروحان روز ششم درگیری‌ها را اعلام کرد و از مردم خواست توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی اظهار داشت: در روز پنجشنبه ۱۴ اسفند، روز ششم جنگ، آمار تعداد شهدا از اول جنگ ۵۸ نفر و تعداد مجروحان به ۳۵۹ نفر رسید.

وی افزود: امروز ۲ مرکزی نظامی در استان مورد حمله هوایی واقع شد که یکی از آن‌ها مراکز نظامی واقع در ظلع جنوبی اتوبان کسایی است.

فرشی در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد: مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در پایان بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند و مراقب جنگ روانی دشمن باشند.

کد مطلب 6766279

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