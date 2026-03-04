به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی درخصوص آخرین وضعیت جنگ در آذربایجان‌شرقی گفت: از شب گذشته تا ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند، ۱۱ نقطه استان مورد حمله واقع شده که شامل مراکز صنعتی و نظامی اطراف شهرهای تبریز، مرند، مراغه، آذرشهر، جلفا و بستان‌آباد می‌باشد.

فرشی افزود: در اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از ابتدای جنگ تاکنون، ۴۳ نفر از هم‌وطنان عزیزمان در استان شهید و ۲۷۸ نفر مجروح شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اظهار کرد: همچنین ظهر امروز، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی مورد حمله هوایی واقع شد که خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشت.

فرشی در پایان تاکید کرد: جای نگرانی نیست و مردم عزیز اخبار را فقط از کانال‌های رسمی پیگیری کنند.