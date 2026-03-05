https://mehrnews.com/x3bxb7 ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲ کد مطلب 6766415 استانها گیلان استانها گیلان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲ تصاویر هوایی از غوغای شبانه فومنی ها در سوگ رهبر شهید فومن- مردم فومن در پنجمین شب از فراق رهبر شهید با راهپیمایی شبانه به عزاداری پرداختند. دریافت 16 MB فیلم: علی یعقوبی کد مطلب 6766415 کپی شد مطالب مرتبط نظم جدید غرب آسیا؛ محور مقاومت چگونه معادلات را برهم می زند؟ تداوم خونخواهی رهبر شهید در رودسر راهپیمایی محکومیت جنایات آمریکا وصهیونیستها در کرمانشاه برگزار میشود انسجام ملی و معیارهای رهبری؛ سرمایه اجتماعی ایران در شرایط حساس حماسه پرشور آستاراییها در پنجمین شب از سوگ رهبر شهید بیانیه علمای اهل سنت تالش در پی شهادت رهبر انقلاب قرار پنجم در رشت و جمعیتی بیانتها که آرام ندارند دومین رژه خودرویی مردم دیار میرزا در پی شهادت رهبر انقلاب مردم قزوین باز هم حماسه ساختند اقامه عزای مردم آستانه اشرفیه در شب پنجم سوگ رهبر شهید «شهید یوسف رهبر دریاسری» در زادگاهش لنگرود آرام گرفت برچسبها استان گیلان فومن شهادت رهبر معظم انقلاب
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