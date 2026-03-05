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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

تصاویر هوایی از غوغای شبانه فومنی ها در سوگ رهبر شهید

تصاویر هوایی از غوغای شبانه فومنی ها در سوگ رهبر شهید

فومن- مردم فومن در پنجمین شب از فراق رهبر شهید با راهپیمایی شبانه به عزاداری پرداختند.

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فیلم: علی یعقوبی

کد مطلب 6766415

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