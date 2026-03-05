انسجام ملی و معیارهای رهبری؛ سرمایه اجتماعی ایران در شرایط حساس

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در پی شهادت رهبر معظم انقلاب توسط آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی و فقدان جانگداز قائد امت، امام خامنه‌ای (قدس سره)، ضرورت تبیین ویژگی‌های یک رهبر شجاع، مقتدر و متعهد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

در این شرایط، شناخت و تبیین مولفه‌های رهبری موفق می‌تواند به جامعه و به‌ویژه نسل‌های جوان کمک کند تا مسیر انقلاب را بهتر درک کرده و از ارزش‌های ملی و اسلامی حمایت کنند.

خبرنگار مهر در گفتگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، به بررسی ویژگی‌های رهبر موفق و نقش شاخص‌های رهبری در تقویت انسجام ملی پرداخته است.

*با توجه به تحولات اخیر، اهمیت تبیین ویژگی‌های رهبر موفق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رهبر موفق باید علاوه بر اقتدار در تصمیم‌گیری‌های حساس، با مردم ارتباط نزدیک و واقعی داشته باشد و همواره بر مبنای اصول قانون اساسی و آموزه‌های شهیدان انقلاب عمل کند. شناخت و تبیین شاخص‌های رهبری، هم برای نسل حاضر و هم برای نسل‌های آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جامعه‌ای که با معیارهای صحیح رهبری آشنا باشد، می‌تواند مسیر پیشرفت و استمرار ارزش‌های انقلاب را با قدرت طی کند.

آشنایی مردم با شاخص‌های رهبر موفق، نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه انسجام اجتماعی و همگرایی ملی را تقویت می‌کند و جامعه را برای مواجهه با چالش‌ها آماده می‌سازد.

*شاخص‌های رهبر مقتدر و مردمی شامل چه مولفه‌هایی است؟

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و آموزه‌های اسلامی است، رهبر جامعه نیز باید از میان علمای دین انتخاب شود؛ به همین دلیل مجلس خبرگان که متشکل از علما و فقهای آشنا به معارف اسلامی است، مسئولیت تعیین رهبری را بر عهده دارد.

اسلام‌شناسی، تسلط عمیق بر معارف دینی و آشنایی با مبانی حکمرانی اسلامی از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب رهبر در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

رهبر باید دارای شجاعت در مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی باشد و تدبیر در مدیریت امور کلان، ساده‌زیستی و پایبندی عملی به ارزش‌های اسلامی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که اعتماد عمومی و انسجام ملی را تقویت می‌کند.

رهبر مردمی کسی است که دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه را درک کند و برای حل مشکلات آنان راهکار ارائه دهد. حضور فعال و ملموس در کنار مردم، یکی از شاخص‌های اصلی رهبری موفق است و باید در عملکرد روزمره رهبر تجلی پیدا کند.

ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی تنها شعار نیست؛ بلکه باید در رفتار و سبک زندگی رهبر مشاهده شود تا مردم احساس نزدیکی و اعتماد کنند. رهبر مقتدر کسی است که هم در تصمیم‌گیری‌ها جسارت داشته باشد و هم الگوی زندگی ساده و مردمی باشد.

*قانون اساسی چه معیارهایی را برای رهبر تعیین کرده است؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معیارهای مشخصی برای انتخاب و عملکرد رهبر تعیین کرده که شامل التزام به ارزش‌های اسلامی، تدبیر، شجاعت و توانایی مدیریت امور کشور است. تبیین این شاخص‌ها، یک ضرورت حقوقی و فرهنگی است و باید در عمل نیز دیده شود.

* تبیین شاخص‌های رهبری چه اهمیتی برای نسل‌های جوان دارد؟

شناخت ویژگی‌های رهبر موفق به جوانان کمک می‌کند تا مسیر انقلاب و ارزش‌های ملی و اسلامی را بهتر درک کنند و از آن حمایت کنند. این تبیین باید در قالب برنامه‌های آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی انجام شود تا همه اقشار جامعه با استانداردهای رهبر مقتدر، شجاع، مردمی و ساده‌زیست آشنا شوند و انتظارهای واقعی از رهبر را درک کنند.

پیوند بین شاخص‌های قانونی و شاخص‌های رفتاری رهبر، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند و جامعه را برای مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی آماده می‌سازد.

*در پایان، نقش تبیین شاخص‌ها در تداوم مسیر انقلاب را چگونه می‌بینید؟

تداوم مسیر انقلاب و تحقق اهداف بلند کشور مستلزم آن است که شاخص‌های رهبری در عمل و نظریه برای همه اقشار جامعه روشن باشد این آگاهی موجب تقویت انسجام ملی و اعتماد عمومی می‌شود و مسیر پیشرفت کشور را با قدرت و ثبات ادامه خواهد داد.

جامعه‌ای که با شاخص‌ های رهبری آشنا باشد، می‌تواند با اتکا به ارزش‌های اسلامی و فرهنگ انقلاب، چالش‌ها را مدیریت کرده و آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده رقم بزند.