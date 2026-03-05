نامه وزیر علوم به مدیرکل یونسکو درخصوص نقض حقوق بشر در حملات به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو به مدیرکل یونسکو خالد العنانی درخصوص نقض حقوق بشر در حملات رژیم صهیونی‌ و آمریکایی نامه نوشت.

متن این‌نامه به شرح زیر است:

«دکتر خالد العنانی؛ مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)

اینجانب در مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو جمهوری اسلامی ایران، مایلم وضعیت غم‌انگیز جاری در جمهوری اسلامی ایران را فوراً به اطلاع جامعه بین‌المللی برسانم. تجاوز نظامی مشترک اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کشور ما نه تنها موجب ویرانی شده است، بلکه نقضی نگران‌کننده از حقوق بین‌الملل، اصول بشردوستانه و کنوانسیون‌های جهانی به شمار می‌آید که یونسکو بر پاسداری از آن‌ها تأکید دارد.

این حملات به‌طور نظام‌مند ارکان اساسی زندگی غیرنظامیان و کرامت انسانی را هدف قرار داده‌اند. برای ارائه تصویری روشن از این اقدامات و پیامدهای آن، خسارات و نقض‌های صورت‌گرفته به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

آسیب‌ها در حوزه آموزش:

- هدف قرار دادن عامدانه یک مدرسه ابتدایی در میناب در تاریخ ۲۸ فوریه که به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه انجامید؛ فاجعه‌ای اندوهبار که وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کند.

- نقض حرمت مدارس به‌عنوان مناطق امن و صلح‌آمیز؛ مکان‌هایی که کودکان باید در آن پرورش یابند، نه اینکه هدف حمله قرار گیرند.

آسیب‌ها در حوزه فرهنگ:

- حمله به کاخ گلستان، که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؛ اقدامی که نقض کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه به شمار می‌رود.

آسیب‌ها در حوزه ارتباطات:

- هدف قرار دادن عامدانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB)، که حمله‌ای علیه آزادی دسترسی به اطلاعات و حق عمومی برای دسترسی به اخبار حیاتی محسوب می‌شود.

نقض‌های حقوق بشر:

- نقض کنوانسیون‌های ژنو در زمینه حفاظت از جمعیت‌های غیرنظامی و کادر درمانی. - حملات عمدی به بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های متعلق به جمعیت هلال احمر. - هدف قرار دادن نظام‌مند زندگی غیرنظامیان و کرامت انسانی، با نادیده گرفتن اصول پذیرفته‌شده جهانی حقوق بین‌الملل بشردوستانه.

یونسکو، به‌عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل متحد که مأموریت آن ایجاد صلح از طریق همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش، علوم و فرهنگ است، در چنین شرایطی مسئولیتی منحصربه‌فرد و سنگین بر عهده دارد. در شرایطی که نهادها و مکان‌هایی که برای حفاظت از آن‌ها ایجاد شده‌اند مورد تخریب قرار می‌گیرند، این سازمان نمی‌تواند صرفاً نظاره‌گر خاموش باقی بماند.

ما انتظار داریم یونسکو در برابر این نقض‌های حقوق بین‌الملل موضعی قاطع، روشن و تعیین‌کننده اتخاذ کند و از شما می‌خواهیم این حملات را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم نمایید. جهان برای پاسداری از حرمت جان انسان‌ها و میراث فرهنگی، به رهبری و نقش‌آفرینی یونسکو چشم دوخته است.

با احترام؛

حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس کمیسیون ملی یونسکو جمهوری اسلامی ایران»