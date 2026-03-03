به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه وزیران علوم ادوار جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی به شرح زیر ایت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران،

ما، وزیران علوم ادوار جمهوری اسلامی ایران، با اندوهی عمیق و قلبی آکنده از تأثر، شهادت رهبر فقید انقلاب حضرت آیت‌العظمی خامنه‌ای قدس سره و جمعی از هم‌میهنان عزیزمان به ویژه دختران عزیز مینابی در پی حمله تجاوزکارانه به سرزمین ایران را تسلیت می‌گوییم و این اقدام که آشکارا مغایر با اصول انسانی و نقض صریح حقوق بین‌الملل و نیز حقوق بین المللی جنگ است را با قاطعیت محکوم می‌کنیم.

تهاجم به ایران، تنها حمله به یک جغرافیا نیست؛ حمله به تاریخ و تمدنی است که با دانش، فرهنگ، ایثار و کوشش نسل‌های پی‌درپی این ملت ساخته شده است. دستاوردهای ایران، حاصل رنج‌ها و مجاهدت‌های میلیون‌ها شهروند و ثمره دهه‌ها تلاش متخصصان، استادان، دانشجویان و فرزندان برخاسته از دانشگاه‌های این سرزمین است؛ کشوری که با علم بنا شده و با عقلانیت باید از آن پاسداری شود.

ما بر ضرورت حراست از تمامیت ارضی کشور و صیانت از جان تک‌تک شهروندان ایرانی تأکید می‌کنیم. هیچ هدفی بالاتر از حفظ ایران و امنیت مردم آن نیست و هیچ اختلافی نباید ما را از این مسئولیت سرنوشت‌ساز غافل سازد. امروز بیش از هر زمان دیگر، ایران نیازمند انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و پرهیز از هرگونه تفرقه است. دانشگاه همواره کانون خرد جمعی، گفت‌وگو و همگرایی بوده و خواهد بود و جامعه علمی کشور وظیفه خود می‌داند که در این بزنگاه، در کنار ملت و برای ایران بایستد.

ایران را با علم ساخته‌ایم، با رنج و تلاش حفظ کرده‌ایم و اگر ویرانی بر آن تحمیل شود، آن را دوباره با اراده ملی و توان فرزندان این سرزمین خواهیم ساخت. آینده ایران نه در ویرانی، که در بازسازی، نه در کینه، که در همدلی، و نه در تفرقه، که در وحدت رقم خواهد خورد.

ما همه را به حفظ آرامش، تقویت سرمایه اجتماعی و گردآمدن زیر نام بلند «ایران» فرا می‌خوانیم؛ نامی که فراتر از گرایش‌ها و تفاوت‌ها، خانه مشترک همه ماست. خداوند، ایران، خانه ما و نیاکان و نسل‌های آینده ما را از هر شری حفظ کناد!

وزیران علوم ادوار جمهوری اسلامی ایران

حسن عارفی، محمد مهدی فرهادی، سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی، محمدمهدی زاهدی، کامران دانشجو، رضا فرجی دانا، منصور غلامی، محمدعلی زلفی گل، حسین سیمایی