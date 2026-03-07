به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ رقابت‌های مهمی را پیش رو دارد. اولین و جدی‌ترین مسابقه بلندقامتان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ است که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور ماه سال آینده به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. این مسابقات نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ هم به حساب می‌آید و برای والیبال ایران اهمیت زیادی دارد.

با حمله رژیم صهیونی و امریکا به خاک کشور ایران برخی بازیکنان خارجی ایران را ترک کردند. روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی پس از حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل به خاک ایران با رییس فدراسیون والیبال برای ادامه همکاری صحبت کرده است.

پیاتزا با وجود حمله به ایران اما از جدایی از تیم ملی صحبت نکرده و اعلام کرده با توجه به شرایط به دنبال "پلن ب" برای تیم ملی والیبال ایران است.

او همچنین پیگیر شرایط ایران و وضعیت بازیکنان والیبال شده و حتی از میلاد تقوی رییس فدراسیون والیبال خواسته که هر چه سریعتر برای اردوی تیم‌های ملی جهت حضور در مسابقات پیش رو برنامه‌ریزی کند تا ملی‌پوشان اردوی آمادگی خود را شروع کنند.

سال ۲۰۲۶ برای تیم ملی والیبال ایران سال سخت و مهمی خواهد بود. شاگردان پیاتزا دو تورنمنت بسیار مهم از خردادماه ۴۰۵ پیش رو دارند؛ لیگ ملت‌ها از ۲۱ خردادماه آغاز می‌شود و پس از آن مسابقات قهرمانی آسیا پیش روی بلندقامتان ایران است. رقابت‌های قهرمانی آسیا مهم‌ترین مسابقه قبل از المپیک لس آنجلس که قهرمان آن به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را به دست می‌آورد.

پیاتزا در سال ۲۰۲۵ توانست والیبال ایران را تا حدودی از دوران سقوط و ناکامی نجات دهد. او در تابستان سال گذشته عملکرد نسبتا قابل قبولی از خود نشان داد و حالا همگی منتظر هستند تا سرمربی ایتالیایی والیبال ایران در دومین تجربه خود شگفتی ساز شود.

شاگردان پیاتزا تابستان ۲۰۲۵ در لیگ ملت‌ها موفق شدند در پایان دور مقدماتی در جایگاه هشتم قرار بگیرند و اگر قانون صعود خودکار میزبانی به مرحله نیمه نهایی نبود، شاگردان پیاتزا در جمع هشت تیم نهایی قرار گرفته بودند. اما در نهایت با حضور چین، ایران حذف شد و شاگردان پیاتزا فرصت حضور در نیمه نهایی لیگ ملت‌ها را پیدا نکردند.

پس از آن مسابقات قهرمانی جهان آزمون بعدی پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران بود که اگرچه کمی دچار لغزش شد اما از گروه خود صعود کرد و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل صربستان قدرتمند پیروز شد و به جمع هشت تیم برتر جهان رسید اما در نهایت مقابل جمهوری چک شکست خورد و حذف شد.

اگرچه پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران نتایج نسبتا امیدوارکننده‌ای کسب کرد اما علاقمندان و هواداران این رشته ورزشی چشم انتظار نتایج بهتر در دومین سال حضور پیاتزا در تیم ملی هستند.