به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ رقابت‌های مهمی را پیش رو دارد. اولین و جدی‌ترین مسابقه بلندقامتان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ است که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور ماه سال آینده به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. این مسابقات نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ هم به حساب می‌آید و برای والیبال ایران اهمیت زیادی دارد.

پیش از حمله وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، پیاتزا که در سال جاری هدایت تیم ملی والیبال ایران را در دو رویداد لیگ ملت‌های والیبال و قهرمانی جهان را برعهده داشت، تصمیم به تغییر در کادر فنی و ترکیب بازیکنان گرفت.

در همین راستا عبدالرضا علیزاده و محمدرضا تندوران که پیش از این دستیاران او در تیم ملی بودند برکنار شدند و قرار بود که دستیارانی از سوی فدراسیون به او پیشنهاد داده شود و در نهایت سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال دو نفر را انتخاب کند.

اما با شروع حمله وحشیانه رژیم سفاک صهیونی و آمریکایی به خاک ایران و همچنین قطعی اینترنت، پروژه انتخاب دستیاران پیاتزا ناتمام مانده و فعلا کسی انتخاب نشده است.

یکی از شروط پیاتزا برای انتخاب دستیارانش در تیم ملی والیبال، تسلط کامل بر زبان انگلیسی است و قرار بود پس از اینکه فدراسیون والیبال گزینه‌های پیشنهادی را به پیاتزا معرفی کرد، سرمربی ایتالیایی تیم ملی با آنها جلسه وبیناری داشته باشد تا از بین نفرات پیشنهادی یک گزینه را انتخاب کند اما با قطعی اینترنت این کار انجام نشد.

البته اگرچه پیاتزا به این جنگ ظالمانه واکنش نشان داده و به دنبال پلن «ب» برای تیم ملی والیبال ایران است تا زمان را از دست ندهند، اما ملی‌پوشان والیبال فرصت زیادی ندارند و سال آینده برای آنها بسیار سال مهم و حیاتی است.