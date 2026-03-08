به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام بنیاد شهید و امور جانبازان خوزستان، مراسم تشییع پیکر شهید مدافع وطن، فردین مهدی‌پور، از شهدای نبرد با عوامل آمریکایی - اسرائیلی، از مقابل بیمارستان امید لالی به سمت روستای مهدی‌آباد برگزار شد.

همچنین مردم رامهرمز در روستای امام جعفر صادق (ع)، پیکر مطهر شهید ولی بیگدلی را تا خانه ابدی بدرقه کردند.

در شهرستان هفتکل نیز آیین استقبال از شهید رمضان مهدی آرویش انجام و در آرامستان سلطان ابراهیم روستای مه‌سنبلی – آرمستان سلطان ابراهیم خاکسپاری شد.

همچنین مردم دزفول امروز با دو شهید وداع کردند؛ پیکر مطهر شهید احسان شکوهنده که در حمله دشمن صهیونیستی- آمریکایی به شیراز به شهادت رسیده بود، از میدان شاهد در دزفول به طرف گلزار بهشت علی تشییع و خاکسپاری شد. آیین بزرگداشت شهید شکوهنده از ساعت ۲۰ امشب در مسجد امام حسین (ع) صفی‌آباد برگزار خواهد شد.

آیین وداع با شهید حاج محمد کرمی فردا دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه ثارالله صفی‌آباد دزفول برگزار و مراسم تشییع این شهید روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۵ انجام خواهد شد.

همزمان، پیکر مطهر شهید محمد فرهادزاده نیز در میان حزن و اندوه مردم شهیدپرور دزفول در گلزار شهدای شهیدآباد این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر پاک شهید یعقوب آسا (شهید ۱۵ اسفند) امروز با حضور پرشور مردم باغملک در روستای آبگرمک تشییع شد.

در گتوند نیز مراسم تشییع سرهنگ پاسدار شهید حاج عظیم رضایی نیز برگزار شد. این در حالی است که پیکر شهید مرزبانی ایمان مقامی‌خواه شامگاه گذشته (شنبه) در جنت‌مکان گتوند به خاک سپرده شده بود.

همچنین شهرستان باغملک در روزهای اخیر شاهد مراسم وداع با شهید فرشاد زکوی (شهید مرزبانی سوبله) در روستای پتک جلالی بوده است.

مراسم وداع و تشییع شهید صادق اسدی نیز در مسجدسلیمان، امشب ساعت ۲۰:۳۰ از مقابل بانک ملی به سمت میدان نمره یک برگزار می‌شود. پیکر این شهید والامقام پس از این آیین، جهت خاکسپاری به شهرستان اندیکا منتقل خواهد شد.